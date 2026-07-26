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Η Δώρα Παντέλη και ο σύζυγός της, Γιάννης Μεραμβελιωτάκης, γιόρτασαν τον γάμο τους με ένα ξέφρενο γαμήλιο πάρτι, έχοντας στο πλευρό τους συγγενείς και στενούς φίλους.

Το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου το Σάββατο 25 Ιουλίου, στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη. Η αθλητικογράφος επέλεξε για την τελετή ένα λευκό στράπλες νυφικό, το οποίο συνδύασε με μακρύ πέπλο. Μετά το μυστήριο, οι νεόνυμφοι φωτογραφήθηκαν χαμογελαστοί, ενώ σε ορισμένα στιγμιότυπα πόζαραν αγκαλιά με τον ενός έτους γιο τους.

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Δώρα Παντέλη με την οικογένειά της

Δώρα Παντέλη

Δώρα Παντέλη-Γιάννης Μεραμβελιωτάκης

Δώρα Παντέλη-Γιάννης Μεραμβελιωτάκης

Γιάννης Μεραμβελιωτάκης -Δώρα Παντέλη

Ακολούθησε η δεξίωση, όπου το ζευγάρι άνοιξε τον χορό με το τραγούδι «Can’t Help Falling In Love» του Elvis Presley. Στη συνέχεια, η Δώρα Παντέλη έκανε αλλαγή εμφάνισης, επιλέγοντας ένα μίνι φόρεμα με κρόσσια και ανοιχτή πλάτη, με το οποίο χόρεψε μέχρι αργά, ενώ σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media ξεχώρισε και για το τσιφτετέλι της, σε ένα γλέντι με δυνατή μουσική και ανεβασμένη διάθεση.

Λίγες ημέρες πριν από τον γάμο τους, στις 22 Ιουλίου, η Δώρα Παντέλη και ο Γιάννης Μεραμβελιωτάκης διοργάνωσαν ένα pre-wedding πάρτι στην Κινέτα, έχοντας στο πλευρό τους φίλους και αγαπημένα πρόσωπα. Η αθλητικογράφος διασκέδασε με την παρέα της και ξεχώρισε όταν χόρεψε ζεϊμπέκικο υπό τους ήχους της «Ρόζας» του Δημήτρη Μητροπάνου.