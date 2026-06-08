Φωτογραφίες με μαύρο μπικίνι μοιράστηκε η Δούκισσα Νομικού μέσα από τα social media.
Η Δούκισσα Νομικού έβαλε «φωτιά» στο Instagram
Το γνωστό μοντέλο και παρουσιάστρια θέλησε να δείξει στους διαδικτυακούς της φίλους την Κυριακή 7 Ιουνίου πώς κυλούν οι πρώτες ημέρες του καλοκαιριού της.
Δείτε τις φωτογραφίες που μοιράστηκε:
Μέσα από μια δημοσίευση στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram, η ίδια πόζαρε αρχικά φορώντας ένα μαύρο μαγιό, ενώ σε άλλη λήψη εμφανίστηκε ξαπλωμένη με ένα λευκό. Παράλληλα, σε ένα ακόμη καρέ της ίδιας ανάρτησης, η Δούκισσα Νομικού φωτογραφήθηκε κοιτάζοντας κατάματα την κάμερα, αυτή τη φορά φορώντας ένα μάξι κόκκινο φόρεμα.