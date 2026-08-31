Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση για τις 50 Επαγγελματικές Σχολές της ΔΥΠΑ έως τις 6 Σεπτεμβρίου 2026.

Το πρόγραμμα αφορά νέους 15 έως 29 ετών που διαθέτουν απολυτήριο Γυμνασίου και δεν εργάζονται ή εκπαιδεύονται κατά την εγγραφή τους.

Η διετής φοίτηση συνδυάζει αμειβόμενη μαθητεία σε επιχειρήσεις με θεωρητική εκπαίδευση σε 41 διαφορετικές ειδικότητες υψηλής ζήτησης.

Οι μαθητές λαμβάνουν εβδομαδιαία αμοιβή, ασφάλιση και επιπλέον επιδόματα σίτισης ή στέγασης εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Τα οριστικά αποτελέσματα των εισακτέων θα ανακοινωθούν στις 11 Σεπτεμβρίου και οι εγγραφές θα ολοκληρωθούν έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2026.

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Έως την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 23:59 έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση οι ενδιαφερόμενοι για την εισαγωγή τους στις 50 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ, για το σχολικό έτος 2026-2027.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους ηλικίας 15 έως 29 ετών και συνδυάζει την εκπαίδευση με αμειβόμενη και πλήρως ασφαλισμένη μαθητεία, δίνοντας στους σπουδαστές τη δυνατότητα να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες.

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Στις σχολές προσφέρονται συνολικά 41 ειδικότητες, αρκετές από τις οποίες αφορούν τομείς με αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας, όπως η κυβερνοασφάλεια, τα logistics, οι σιδηροδρομικές υποδομές, τα αεροσκάφη, ο τουρισμός και η εστίαση.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Στις ΕΠΑΣ Μαθητείας μπορούν να υποβάλουν αίτηση νέοι από 15 έως 29 ετών, εφόσον διαθέτουν τουλάχιστον Απολυτήριο Γυμνασίου.

Βασική προϋπόθεση είναι κατά την ημερομηνία εγγραφής να μην εργάζονται και να μην συμμετέχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης.

Η φοίτηση διαρκεί δύο έτη. Το πρωί οι μαθητές πραγματοποιούν μαθητεία σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, σε αντικείμενο που σχετίζεται με την ειδικότητά τους, ενώ το απόγευμα παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα.

Πόσα χρήματα λαμβάνουν οι μαθητές

Η μαθητεία είναι αμειβόμενη και ασφαλισμένη, με την αμοιβή να διαμορφώνεται ως εξής:

130 ευρώ την εβδομάδα για τέσσερις ημέρες μαθητείας

για τέσσερις ημέρες μαθητείας 163 ευρώ την εβδομάδα για πέντε ημέρες μαθητείας.

Επιπλέον, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, προβλέπεται επίδομα στέγασης 240 ευρώ τον μήνα, καθώς και επίδομα σίτισης 9 ευρώ ημερησίως.

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Οι μαθητές μπορούν ακόμη να λάβουν έως 30 ημέρες σπουδαστικής άδειας με αποδοχές, ενώ προβλέπεται και δυνατότητα αναβολής στράτευσης.

Οι ειδικότητες

Οι 41 ειδικότητες που θα λειτουργήσουν το σχολικό έτος 2026-2027 καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών κλάδων.

Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται η Αισθητική, η Αργυροχρυσοχοΐα, η Αρτοποιία-Ζαχαροπλαστική, η Βρεφονηπιοκομία, η Νοσηλευτική, η Φαρμακευτική, η Γραφιστική, η Κομμωτική, η Μαγειρική και οι Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις.

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Παράλληλα, προσφέρονται τεχνικές ειδικότητες στους τομείς των αεροσκαφών, των σιδηροδρόμων, της ηλεκτρολογίας, των αυτοκινήτων, των βιομηχανικών αυτοματισμών, των CNC, των υδραυλικών και θερμικών εγκαταστάσεων, της ναυπηγικής και των ψυκτικών εγκαταστάσεων.

Στις επιλογές περιλαμβάνονται επίσης ειδικότητες όπως Υπάλληλος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics), Υπάλληλος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Υπάλληλος Υποστήριξης Συστημάτων Κυβερνοασφάλειας, Τεχνίτης Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ και Τεχνίτης Ψηφιακών Λήψεων και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση

Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr, με τη χρήση κωδικών TAXISnet.

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Οι ενδιαφερόμενοι ακολουθούν τα βήματα:

Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) της ΔΥΠΑ.

Πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα

Τα προσωρινά αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν στις 7 Σεπτεμβρίου.

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Οι υποψήφιοι θα μπορούν να καταθέσουν ενστάσεις από τις 8 έως τις 10 Σεπτεμβρίου, ενώ οι οριστικοί πίνακες κατάταξης θα δημοσιευθούν στις 11 Σεπτεμβρίου.

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Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν από 14 έως 18 Σεπτεμβρίου 2026.