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Οι δράστες προκάλεσαν φθορές στις τζαμαρίες του καταστήματος και χρησιμοποίησαν εύφλεκτο υλικό για να προκαλέσουν πυρκαγιά, ενώ οι πυροσβέστες προχώρησαν σε εκκένωση του κτιρίου.

Το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών εξετάζει κίνητρα που αφορούν οικονομικές διαφορές ή εκβιασμούς, αναλύοντας παράλληλα υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Οι ερευνητές διερευνούν επίσης πιθανή σύνδεση της επίθεσης με τη δολοφονία που είχε καταγραφεί στον ίδιο χώρο το 2023.

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Στο «μικροσκόπιο» των αρχών βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας (28/9) σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία, με τα μέχρι τώρα ευρήματα να ενισχύουν το σενάριο του εμπρησμού.

Σύμφωνα με στέλεχος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, οι δράστες προκάλεσαν ζημιές στις τζαμαρίες του καταστήματος και στη συνέχεια έριξαν στο εσωτερικό εύφλεκτο υλικό, πριν βάλουν φωτιά.

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Το περιστατικό προκάλεσε σοβαρή αναστάτωση στους ενοίκους της πολυκατοικίας, όπου βρίσκονται πέντε διαμερίσματα. Ανάμεσα στους ενοίκους ήταν και μία γυναίκα που βρισκόταν στον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Με τα έως τώρα δεδομένα, την υπόθεση αναλαμβάνει το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών του Ελληνικού FBI. Οι ερευνητές εξετάζουν όλα τα πιθανά κίνητρα πίσω από την επίθεση, από οικονομικές και προσωπικές διαφορές έως πιθανό εκβιασμό. Παράλληλα, διερευνάται αν ο εμπρησμός έχει οποιαδήποτε σύνδεση με τη δολοφονία που είχε σημειωθεί μέσα στο ίδιο κατάστημα το 2023.

Οι ήχοι που άκουσαν οι ένοικοι

Μαρτυρίες ενοίκων αναφέρουν πως λίγο πριν εκδηλωθεί η πυρκαγιά ακούστηκαν τρεις διαδοχικοί δυνατοί ήχοι. Οι αρχές εξετάζουν αν πρόκειται για ήχους από πιθανές εκρήξεις εμπρηστικών μηχανισμών ή από το σπάσιμο των τζαμαριών του καταστήματος.

Ένας από τους κατοίκους της πολυκατοικίας περιέγραψε όσα συνέβησαν αμέσως μετά: «Άκουσα έναν κρότο έντονο και λέω τι να έγινε. Μέχρι να αναρωτηθώ είδα καπνούς και φλόγα στην τέντα μου. Άρχισα να φωνάζω, βγήκαμε έξω να ειδοποιήσουμε τους ενοίκους να κατέβουν».

Στα χέρια των αστυνομικών βρίσκεται επίσης υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Το βιντεοληπτικό υλικό εξετάζεται καρέ-καρέ, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν ύποπτες κινήσεις ή πρόσωπα που ενδέχεται να σχετίζονται με την επίθεση.

Στο «μικροσκόπιο» έχουν μπει, μεταξύ άλλων, οι οικονομικές και προσωπικές σχέσεις των ιδιοκτητών της επιχείρησης. Εξετάζεται αν υπήρχαν οφειλές, διαφορές, απειλές ή εκβιασμοί, αλλά και αν ο εμπρησμός συνδέεται με προηγούμενα περιστατικά που είχαν σημειωθεί στο συγκεκριμένο κατάστημα.

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Το χρονικό της επίθεσης

Η φωτιά έγινε αντιληπτή περίπου στις 04:15 τα ξημερώματα της Δευτέρας (28/9), όταν οι φλόγες είχαν ήδη αρχίσει να επεκτείνονται στην πολυκατοικία της οδού Κασταμονής.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο προχώρησαν άμεσα στην εκκένωση του κτιρίου, απομακρύνοντας με ασφάλεια τους ενοίκους από τα διαμερίσματα.

Μεταξύ αυτών βρίσκονταν και παιδιά, ενώ ιδιαίτερη κινητοποίηση απαιτήθηκε για μία γυναίκα εννέα μηνών έγκυο, η οποία βρισκόταν σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου.

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Οι πυροσβέστες χρειάστηκε να παραβιάσουν την πόρτα του διαμερίσματός της προκειμένου να την απεγκλωβίσουν.

Η επιχείρηση κατάσβεσης ήταν απαιτητική, καθώς η φωτιά χρειάστηκε περισσότερες από τρεις ώρες μέχρι να περιοριστεί και τελικά να κατασβεστεί πλήρως.

Η ένοπλη συμπλοκή του 2023

Στο πλαίσιο των ερευνών εξετάζεται εκ νέου και το αιματηρό περιστατικό που είχε σημειωθεί στις 22 Φεβρουαρίου 2023, όταν μέλη της ομάδας «LIONS» είχαν εμπλακεί σε ένοπλη σύγκρουση μέσα στην ίδια καφετέρια στη Νέα Ιωνία.

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Στο επεισόδιο συμμετείχε και αντίπαλη ομάδα, στην οποία ανήκε ένας 39χρονος υδραυλικός αλβανικής καταγωγής. Ο άνδρας τραυματίστηκε θανάσιμα από πυροβολισμούς.

Ο 39χρονος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για ληστείες και άλλα αδικήματα. Όπως ανέφεραν τότε αστυνομικές πηγές, οι δύο πλευρές είχαν συναντηθεί προκειμένου να συζητήσουν και να βρουν λύση στις μεταξύ τους διαφορές, ωστόσο η συνάντηση κατέληξε σε ανταλλαγή πυροβολισμών και στον θάνατο του 39χρονου.

Σύμφωνα με τις ίδιες αστυνομικές πηγές, στο επίκεντρο της συνάντησης βρισκόταν ο έλεγχος και η επικυριαρχία στον χώρο της προστασίας οίκων ανοχής και της σωματεμπορίας.

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Μέλη της συγκεκριμένης ομάδας είχαν βρεθεί στο παρελθόν στο στόχαστρο των αρχών για υποθέσεις που αφορούσαν διακίνηση ναρκωτικών, σωματεμπορία και παροχή «προστασίας» σε καταστήματα, κυρίως σε Σεπόλια και Γκάζι.

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Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κάποιοι από αυτούς φέρεται να παρείχαν προστασία και συνοδείες σε γνωστούς τράπερς. Ορισμένα μέλη τους είχαν επίσης εμπλακεί σε επεισόδιο μεταξύ ομάδων δύο τράπερς κατά τη διάρκεια μουσικών βραβείων το καλοκαίρι του 2023.

Οι αρχές επανεξετάζουν παράλληλα και την προηγούμενη δίωξη που είχε ασκηθεί σε βάρος ενός εκ των ιδιοκτητών της επιχείρησης, καθώς είχε αποκρύψει υλικό από το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας. Στο συγκεκριμένο βίντεο είχαν καταγραφεί το περιστατικό του 2023, αλλά και οι εμπλεκόμενοι σε αυτό.

Το κατάστημα είχε τότε, όπως και σήμερα, ως ιδιοκτήτη έναν 22χρονο από τη Συρία, ο οποίος φέρεται να είχε τοποθετήσει άλλο πρόσωπο στη θέση του «μπροστινού».

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Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σχεδόν καθημερινά βρίσκονταν στον χώρο δύο έως τρία άτομα, με σκοπό τη φύλαξη της επιχείρησης. Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες πριν από την εκδήλωση της πυρκαγιάς δεν υπήρχε αντίστοιχη παρουσία.