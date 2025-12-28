Εμπρηστική επίθεση εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 28 Δεκεμβρίου στην Καισαριανή με 7 οχήματα συνολικά να τυλίγονται στις φλόγες. Βασικός στόχος της επίθεσης φέρεται να ήταν 3 οχήματα που ανήκαν στην ίδια εταιρεία διανομών.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 04:00 τα ξημερώματα, όταν κάτοικοι της περιοχής άκουσαν τρεις διαδοχικές εκρήξεις και στη συνέχεια είδαν τις φλόγες να ξεσπούν σε σταθμευμένα φορτηγά. Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα και σε παρακείμενα Ι.Χ., καθώς και σε κοντινό δέντρο.

Από τα 3 επαγγελματικά οχήματα της εταιρείας, το ένα καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ σοβαρές ζημιές υπέστησαν και τα υπόλοιπα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, οι οποίες κατάφεραν να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε 3 οχήματα, στο δήμο Καισαριανής Αττικής. Επιχείρησαν 9 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. December 28, 2025

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των ερευνητών, δεν εντοπίστηκε αυτοσχέδιος εκρηκτικός ή εμπρηστικός μηχανισμός. Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις ότι στα 3 φορτηγά είχε περιχυθεί εύφλεκτο υγρό, γεγονός που ενισχύει το σενάριο της εμπρηστικής ενέργειας.

Κάτοικος της περιοχής, το όχημα του οποίου υπέστη ζημιές, περιέγραψε πως ξύπνησε από τους συναγερμούς και τον θόρυβο: «Στην αρχή νόμιζα ότι προσπαθούσαν να κλέψουν αυτοκίνητα. Όταν βγήκα έξω, είδα τις φωτιές και αμέσως κάλεσα την Πυροσβεστική, η οποία είχε ήδη ειδοποιηθεί και έφτασε πολύ γρήγορα».