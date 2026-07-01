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Η ασθενής κατήγγειλε έντονο πόνο κατά τη χρήση διαθερμίας, ενώ το ιατρικό προσωπικό αρχικά χαρακτήρισε το τραύμα ως έγκαυμα πρώτου βαθμού.

Μετά από πιέσεις των γονέων, πλαστικός χειρουργός επιβεβαίωσε τη σοβαρότητα της κατάστασης, οδηγώντας στη μεταφορά της φοιτήτριας στο νοσοκομείο Παπανικολάου για χειρουργική αποκατάσταση με μόσχευμα.

Η νεαρή γυναίκα αντιμετωπίζει πλέον μακροχρόνιους περιορισμούς στην καθημερινότητά της και την επαγγελματική της δραστηριότητα, καθώς απαιτείται αυστηρή προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία.

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Μία απλή επέμβαση για κύστη κόκκυγα κατέληξε να γίνει ο απόλυτος Γολγοθάς για μία 20χρονη φοιτήτρια στην Θεσσαλονίκη, η οποία εισήχθη στο νοσοκομείο Άγιος Παύλος για την προγραμματισμένη αφαίρεση, ωστόσο έφυγε από εκεί με εγκαύματα τρίτου βαθμού στα πόδια της.

Σύμφωνα με τις περιγραφές της νεαρής φοιτήτριας στο thesspost.gr, «κατά τη διάρκεια της επέμβασης, ενώ χρησιμοποιούνταν διαθερμία και είχε προηγηθεί η εφαρμογή ενός υγρού που μου προκάλεσε έντονο τσούξιμο, άρχισα ξαφνικά να νιώθω αφόρητο κάψιμο. “Γιατρέ, καίγομαι! Δεν αντέχω!” φώναζα. Ο πόνος ήταν τόσο έντονος που δεν μπορούσα να σηκώσω τα πόδια μου. Ο γιατρός με άρπαξε αμέσως από το χειρουργικό κρεβάτι για να με απομακρύνει».

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Κινδύνεψε η ζωή της, περιγράφει ο δικηγόρος της 20χρονης

Παράλληλα, ο Νικόλαος Διαλυνάς, συνήγορος υπεράσπισης της νεαρής, υποστηρίζει κατά την διάρκεια της νοσηλείας της στο συγκεκριμένο νοσοκομείο κινδύνεψε η ζωή της, διότι όπως περιγράφει, «μετά τον βαρύτατο τραυματισμό της επί τέσσερις ημέρες δεν φρόντισαν να διακομιστεί στο Παπανικολάου όπου υπάρχει εξειδικευμένο τμήμα εγκαυμάτων».

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι οι γιατροί διαβεβαίωναν τη νεαρή στην αρχή ότι υπέστη έγκαυμα πρώτου βαθμού, προσθέτοντας ότι σε μερικές μέρες θα ήταν μια χαρά. Παρόλα αυτά, μία νοσηλεύτρια και ακόμα μία φοιτήτρια νοσηλευτικής – φίλη της 20χρονης – την έπιασαν κρυφά, λέγοντας ότι τα συγκεκριμένα εγκαύματα ήταν τρίτου βαθμού και όχι πρώτου.

Εγκαύματα τρίτου βαθμού

«Την επόμενη ημέρα παρατηρούσα ότι οι γιατροί και οι νοσηλευτές κοιτούσαν το τραύμα μου με εμφανή ανησυχία. Κανείς όμως δεν μου έδινε ξεκάθαρες απαντήσεις. Το ίδιο απόγευμα μια έμπειρη νοσηλεύτρια με πλησίασε μαζί με μια γνωστή μου φοιτήτρια νοσηλευτικής και μου μίλησε χαμηλόφωνα, ώστε να μην ακούσουν οι υπόλοιποι. Μου είπε ότι, από την περιγραφή του περιστατικού, είχα υποστεί εγκαύματα τρίτου βαθμού», είπε χαρακτηριστικά.

Την ίδια στιγμή, οι γιατροί δεν μπορούσαν να της δώσουν μία σίγουρη απάντηση για το εάν και πότε θα επανέρχοταν οι αισθήσεις της, καθώς στο σώμα της 20χρονης υπήρχαν σημεία που δεν ένιωθε καν το τσίμπημα της βελόνας. Η νεαρή φοιτήτρια τόνισε ότι βρέθηκε σε πολύ δύσκολη ψυχολογική κατάσταση, κάνοντας εμετούς και αποβάλλοντας μόνο υγρά.

Μάλιστα, κρίθηκε απαραίτητο να της χορηγηθούν οροί, αντιεμετικά φάρμακα, καθώς και να εξεταστεί από ψυχολόγο και δύο νευρολόγους. «Μετά από πιέσεις των γονέων στη διοίκηση την εξέτασε πλαστικός χειρουργός από το Νοσοκομείο Παπανικολάου ο οποίος διαπίστωσε εγκαύματα τρίτου βαθμού, έβγαλε φωτογραφίες και ζήτησε την άμεση μεταφορά στο Παπανικολάου στο Τμήμα Εγκαυμάτων.

Στις 9 Μαΐου έγινε η διακομιδή και 14 Μαΐου υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση για τα εγκαύματα τρίτου βαθμού και τοποθετήθηκε μόσχευμα. Περίπου 10 ημέρες μετά το χειρουργείο (22 Μαΐου) χορηγήθηκε εξιτήριο με αυστηρότατες οδηγίες. Συγκεκριμένα, δεν θα έπρεπε να εκτεθεί καθόλου στον ήλιο, πρέπει να φοράει διαρκώς μακριά ρούχα, και επιτρέπονται ελάχιστες μετακινήσεις ώστε να μπορέσει εκτός των άλλων να δέσει και το μόσχευμα», υπογραμμίζει ο κ. Διαλυνάς.

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Η 20χρονη φοιτήτρια δεν γνωρίζει πότε θα δουλέψει ξανά

Να σημειωθεί ότι η νεαρή φοιτήτρια είχε προγραμματίσει δουλειά σε νησί για την καλοκαιρινή σεζόν, ωστόσο λόγω του συγκεκριμένου προβλήματος αναγκάστηκε να ακυρώσει τα σχέδιά της. Ακόμα, δεν ξέρει εάν θα μπορέσει να ασκήσει και πάλι το επάγγελμά της ως γυμνάστρια, καθώς όπως αναφέρει απαγορεύεται να κάνει ακόμα και απλά πράγματα, όπως να καθίσει στον ήλιο και να περπατήσει.

«Οι γιατροί μου είπαν ότι για τα επόμενα τουλάχιστον πέντε χρόνια, πρέπει να προσέχω από τον ήλιο, να μην γίνει κάποια επιπλοκή, να μην αποκτήσουν οι ουλές μου διαφορετικό χρώμα. Δούλευα σε ένα γυμναστήριο και αυτό με έχει πάει πίσω, δεν ξέρω πότε θα μπορέσω να ξαναδουλεψω. Αυτό το καλοκαίρι είχα κανονίσει να πάω να δουλέψω σεζόν, σε νησί, αλλά τελικά το ακύρωσα», καταλήγει η νεαρή φοιτήτρια.

Πηγή: thesspost.gr

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