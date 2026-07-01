Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, χαρακτήρισε ως τρομοκρατική επίθεση τον εμπρησμό σε σπίτια στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη.

Ο ίδιος επέκρινε όσους δεν καταδικάζουν απερίφραστα τέτοιες εγκληματικές ενέργειες, υποστηρίζοντας ότι η στάση τους παρέχει έμμεση στήριξη στους δράστες.

Το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας τόνισε ότι το κόμμα δεν πρόκειται να καμφθεί από τέτοιες επιθέσεις και εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στις αστυνομικές αρχές.

Από την επίθεση με γκαζάκια στα οχήματα των στελεχών προκλήθηκαν τραυματισμοί, με τα θύματα να νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Με αιχμηρή δήλωση απάντησε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μετά την επίθεση με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών του κόμματος, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό ως μια πράξη τρομοκρατίας και εξαπολύοντας πυρά κατά όσων, όπως υποστήριξε, δεν την καταδικάζουν ξεκάθαρα.

Ο κ. Κυρανάκης έκανε λόγο για «κανονική τρομοκρατική επίθεση», υποστηρίζοντας ότι στόχος των δραστών ήταν να προκαλέσουν ανθρώπινες απώλειες. Παράλληλα, έστρεψε τα βέλη του σε όσους, όπως ανέφερε, τηρούν αποστάσεις απέναντι σε τέτοιες ενέργειες, δηλώνοντας: «Όσοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τέτοιες εγκληματικές ενέργειες με μισόλογα, ίσες αποστάσεις ή με αφωνία, παρέχουν στήριξη σε τρομοκράτες. Αυτό ας το συνειδητοποιήσουν όλοι».

Advertisement

Advertisement

Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι «ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας δεν τρομοκρατείται», διαμηνύοντας πως τέτοιες επιθέσεις δεν πρόκειται να κάμψουν το φρόνημα των στελεχών και των υποστηρικτών του κόμματος.

Πυρκαγιά μετά απο επίθεση με γκαζάκια τα ξημερώματα της Δευτέρας σε αυτοκίνητα στη Θεσσαλονίκη σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026 (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

Πυρκαγιά μετά απο επίθεση με γκαζάκια τα ξημερώματα της Δευτέρας σε αυτοκίνητα στη Θεσσαλονίκη σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026 (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

Η δήλωση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη

Ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας δεν τρομοκρατείται.

Δεν πρόκειται για βανδαλισμούς. Δεν πρόκειται για «παρεμβάσεις». Πρόκειται για κανονική τρομοκρατική επίθεση στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας Ζήση Ιωακείμοβιτς, Σάββα Αναστασιάδη και Αφροδίτης Νέστορα και των οικογένειών τους. Και αυτοί που τη διέπραξαν είχαν σκοπό να σκοτώσουν.

Ευχόμαστε ολόψυχα οι τραυματίες να βγουν νικητές από αυτή τη δύσκολη μάχη για τη ζωή που δίνουν αυτή τη στιγμή στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Πυρκαγιά μετά απο επίθεση με γκαζάκια τα ξημερώματα της Δευτέρας σε αυτοκίνητα στη Θεσσαλονίκη σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026 (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

Όσοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τέτοιες εγκληματικές ενέργειες με μισόλογα, ίσες αποστάσεις ή με αφωνία, παρέχουν στήριξη σε τρομοκράτες. Αυτό ας το συνειδητοποιήσουν όλοι.

Ας αναλογιστούν τις ευθύνες τους όσοι, επί χρόνια, καλλιέργησαν μια κουλτούρα ανοχής απέναντι στην πολιτική βία.

Έχουμε εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία ότι θα εντοπίσει άμεσα τους δράστες.

Ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας δεν τρομοκρατείται. Κάθε τέτοια επίθεση πετυχαίνει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Μας συσπειρώνει ακόμη περισσότερο απέναντι σε όσους πιστεύουν ότι η βία και η τρομοκρατία μπορούν να φιμώσουν τις ιδέες, τις αρχές και τις αξίες της Παράταξής μας.