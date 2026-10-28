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«Είμαστε έτοιμοι!» είναι το κεντρικό μήνυμα ετοιμότητας και ισχύος που στέλνει το Πολεμικό Ναυτικό για την 28η Οκτωβρίου.

Σε βίντεο του ΠΝ για την 28η Οκτωβρίου τα δικά τους μηνύματα στέλνουν μέλη των πληρωμάτων σε αποστολές πέρα από τα όρια της χώρας- Από τη φρεγάτα «Αδρίας», στην ανατολική Μεσόγειο (στα ανοιχτά της Κύπρου) τη φρεγάτα «Ύδρα» στον Κόλπο του Άντεν (επιχείρηση «Ασπίδες»), τη φρεγάτα «Κουντουριώτης», στα ανοιχτά της Ιταλίας, τη φρεγάτα «Ναβαρίνον», επίσης στην ανατολική Μεσόγειο και τη φρεγάτα «Νέαρχος», στο Λοριάν της Γαλλίας, που σύντομα θα παραλάβει το Πολεμικό Ναυτικό.

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