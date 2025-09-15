Νομικό πλαίσιο για την λειτουργία των «Κέντρων Μελέτης» που ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια, με εκατοντάδες από αυτά να λειτουργούν παράνομα, επεξεργάζεται το υπουργείο Παιδείας.

Όπως ανέφερε ο υφυπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Βλάσης το πλαίσιο λειτουργία τους θα ψηφιστεί μέσα στο 2025 καθώς «πρέπει να μπει τάξη στα εκατοντάδες κέντρα μελέτης που λειτουργούν παράνομα και ανεξέλεγκτα, με πολλές καταγγελίες για στέγαση σε ακατάλληλους χώρους, για απασχόληση προσωπικού χωρίς παιδαγωγική ή ακαδημαϊκή επάρκεια, ενώ οι συνθήκες ασφαλείας είναι άγνωστες, καθώς δεν υπάρχει κανένας έλεγχος».

«Το ΥΠΕΘΑ έχει κατ’ επανάληψη δεσμευθεί ότι θα θεσπίσει νομοθετικό πλαίσιο για τα «κέντρα μελέτης», όμως κάτι τέτοιο δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί και ερωτάσθε, κύριε Υπουργέ, γιατί παρά τις επανειλημμένες δεσμεύσεις δεν έχει ακόμα προχωρήσει το Υπουργείο σε θεσμική ρύθμιση για τη λειτουργία αυτών των «κέντρων μελέτης» και ποια μέτρα σκοπεύετε να λάβετε ώστε να διασφαλιστούν η παιδαγωγική επάρκεια και η εργασιακή νομιμότητα των διδασκόντων, καθώς και η ασφάλεια των μαθητών που φοιτούν στις συγκεκριμένες δομές», είπε ο κ. Τσιρώνης.

«Επειδή πρόκειται για ένα χρόνιο και περίπλοκο πρόβλημα -μην ξεχνάμε άλλωστε το βασικό, ότι αφορά παιδιά διαφορετικών βαθμίδων- οφείλουμε να αποφύγουμε -και νομίζω συμφωνείτε και εσείς σε αυτό- πρόχειρες λύσεις. Αντίθετα, πρέπει να λειτουργήσουμε σε ένα πλαίσιο αδειοδότησης και λειτουργίας που θα διασφαλίζει την ποιότητα, την παιδαγωγική επάρκεια και κυρίως την ασφάλεια των παιδιών», είπε ο υφυπουργός Παιδείας και σημείωσε ότι θα υπάρξει σαφές πλαίσιο ίδρυσης, αδειοδότησης και λειτουργίας με βασικό άξονα την παιδαγωγική επάρκεια και τα προσόντα του προσωπικού.

«Στόχος μας είναι τα κέντρα μελέτης να αποτελέσουν θεσμό με κανόνες, διαφάνεια και αξιοπιστία, να προσφέρουν στα παιδιά ένα ασφαλές δημιουργικό περιβάλλον και να στηρίξουν ουσιαστικά τις οικογένειες και την εκπαιδευτική διαδικασία», είπε ο κ. Βλάσης.