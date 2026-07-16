Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το Κέντρο Ειδικής Αγωγής «Εκκίνηση» πραγματοποίησε εκπαιδευτική δράση με στόχο την ενημέρωση των παιδιών για την ασφαλή προσέγγιση και τη σωστή συμπεριφορά απέναντι στους σκύλους.

Οι εκπαιδευτές σκύλων παρουσίασαν βασικές αρχές επικοινωνίας, δίνοντας έμφαση στον σεβασμό των ορίων του ζώου και στην αποφυγή απότομων κινήσεων κατά την αλληλεπίδραση.

Παράλληλα, το κέντρο διαθέτει εξειδικευμένες εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν πισίνα για προγράμματα υδροθεραπείας, αξιοποιώντας τις φυσικές ιδιότητες του νερού για τη θεραπευτική υποστήριξη παιδιών με διάφορες ανάγκες.

Οι θεραπευτές χρησιμοποιούν πιστοποιημένες μεθόδους σε ένα ασφαλές περιβάλλον, στοχεύοντας στη βελτίωση των σωματικών, ψυχολογικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω εξατομικευμένων προγραμμάτων.

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Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη στο Κέντρο Ειδικής Αγωγής «Εκκίνηση», στο Παλαιό Φάληρο, με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των παιδιών σχετικά με τη σωστή και ασφαλή συμπεριφορά απέναντι στους σκύλους.

Οι εκπαιδευτές σκύλων Μαριέλα Πουλημένου και Χρήστος Μπαλασόπουλος παρουσίασαν στα παιδιά βασικές αρχές ασφαλούς προσέγγισης ενός σκύλου, εξηγώντας με απλό και κατανοητό τρόπο πώς μπορούν να επικοινωνούν μαζί του χωρίς να τον φοβίζουν ή να τον πιέζουν.

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Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη να ζητείται πάντοτε η άδεια του συνοδού του σκύλου πριν από οποιαδήποτε επαφή, στην αποφυγή απότομων κινήσεων και δυνατών φωνών, καθώς και στη σημασία της αναγνώρισης των σημάτων που δείχνουν ότι ένας σκύλος χρειάζεται περισσότερο χώρο ή χρόνο.

Παράλληλα, οι δύο εκπαιδευτές εξήγησαν ότι η εκπαίδευση, η συνέπεια και η συνεργασία συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη μιας σχέσης εμπιστοσύνης ανάμεσα στον άνθρωπο και τον σκύλο. Τόνισαν ότι η αποτελεσματική εκπαίδευση δεν βασίζεται στον φόβο ή στην επιβολή, αλλά στην ξεκάθαρη επικοινωνία, στη θετική συνεργασία και στον σεβασμό των αναγκών και των ορίων του ζώου.

Στο πλαίσιο της δράσης, οι εκπαιδευμένοι σκύλοι των δύο εκπαιδευτών πραγματοποίησαν μια σύντομη επίδειξη δεξιοτήτων, εντυπωσιάζοντας τους μικρούς συμμετέχοντες. Μέσα από την παρουσίαση, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να διαπιστώσουν στην πράξη ότι η αρμονική συνεργασία ανθρώπου και σκύλου χτίζεται σταδιακά, μέσα από την εμπιστοσύνη, την υπομονή και τον αμοιβαίο σεβασμό.

Η συμμετοχή των παιδιών ήταν ιδιαίτερα ενεργή, καθώς είχαν τη δυνατότητα να εκφράσουν απορίες, να συζητήσουν προσωπικές εμπειρίες και να γνωρίσουν καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν οι σκύλοι.

Όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η εκπαίδευση των παιδιών γύρω από τη σωστή συνύπαρξη με τα ζώα αποτελεί ουσιαστική επένδυση για το μέλλον. Η γνώση και η πρόληψη μπορούν να συμβάλουν τόσο στη μείωση των επικίνδυνων ή λανθασμένων αλληλεπιδράσεων όσο και στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας που προάγει την υπευθυνότητα, την ενσυναίσθηση και την ευζωία των ζώων.

Το Κέντρο Ειδικής Αγωγής «Εκκίνηση»

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Η «Εκκίνηση» στεγάζεται σε ένα σύγχρονο κτίριο τεσσάρων επιπέδων, όπου κάθε επίπεδο έχει διαμορφωθεί ώστε να εξυπηρετεί διαφορετικές λειτουργικές και θεραπευτικές ανάγκες. Το κτίριο διαθέτει άνετες ιδιωτικές θέσεις στάθμευσης, καθώς και ειδικά διαμορφωμένη πισίνα για την πραγματοποίηση προγραμμάτων υδροθεραπείας και θεραπευτικής άσκησης στο νερό.

Η υδροθεραπεία, γνωστή και ως aquatic therapy, χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια από επαγγελματίες της υγείας, της αποκατάστασης και της ευεξίας, καθώς το υδάτινο περιβάλλον προσφέρει ιδιαίτερες δυνατότητες κίνησης, άσκησης και αισθητηριακής υποστήριξης. Σήμερα εντάσσεται και σε παιδιατρικά εργοθεραπευτικά προγράμματα σε πολλές χώρες.

Ο εργοθεραπευτής μπορεί να επιλέξει το νερό ως θεραπευτικό μέσο, αξιοποιώντας τις φυσικές του ιδιότητες, όπως την υδροστατική πίεση, την αντίσταση, την άνωση και τη θερμοκρασία.

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Η υδροστατική πίεση ασκεί σταθερή και σχετικά ομοιόμορφη πίεση στο σώμα, ενώ η αντίσταση του νερού μπορεί να συμβάλει στην παροχή ιδιοδεκτικών ερεθισμάτων, στη μυϊκή ενδυνάμωση και στην αερόβια άσκηση, χωρίς να επιβαρύνονται στον ίδιο βαθμό οι αρθρώσεις και οι μαλακοί ιστοί.

Η άνωση υποστηρίζει το σώμα και μειώνει το φορτίο που δέχεται κατά την κίνηση. Ανάλογα με το βάθος εμβύθισης, η φαινομενική επιβάρυνση του σωματικού βάρους μπορεί να μειωθεί σημαντικά, ακόμη και έως περίπου 60%. Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η κίνηση, μπορεί να αυξηθεί το εύρος κίνησης και να ενισχυθεί η δύναμη, χωρίς να απαιτείται υπερβολική προσπάθεια από το παιδί.

Παράλληλα, η θερμοκρασία του νερού αποτελεί σημαντικό θεραπευτικό παράγοντα. Το κατάλληλα θερμαινόμενο νερό μπορεί να συμβάλει στη χαλάρωση, στη μείωση της αίσθησης πόνου και στη ρύθμιση του μυϊκού τόνου, πάντοτε στο πλαίσιο ενός εξατομικευμένου προγράμματος που σχεδιάζεται και εφαρμόζεται από καταρτισμένους επαγγελματίες. (Becker, 2009, Dubois, 2011).

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Ο συνδυασμός κατάλληλων εγκαταστάσεων, εξειδικευμένου προσωπικού και σύγχρονων θεραπευτικών προσεγγίσεων επιτρέπει στην «Εκκίνηση» να προσφέρει ένα οργανωμένο και υποστηρικτικό περιβάλλον, προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε παιδιού.

Γενικά το παιδί κατά την συμμετοχή στην θεραπευτική διαδικασία στο νερό μπορεί να αναπτύξει η να αυξήσει την απόδοση του στα παρακάτω:

• Σωματικά : δύναμη – συντονισμό – εύρος κίνησης-ισορροπία- οπτικοχωρική αντίληψη- καρδιοαναπνευστική λειτουργία- αντοχή- χαλάρωση -αισθητηριακή επεξεργασία

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• Ψυχολογικά : Διάθεση – αυτοεκτίμηση – εικόνα σώματος- μείωση άγχους – αίσθηση ασφάλειας στο νερό

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• Άλλο : Γλώσσα – δεξιότητες επικοινωνίας -μείωση αντικοινωνικής συμπεριφοράς- μείωση αυτό- ερεθιστικών συμπεριφορών- κολυμβητικές δεξιότητες – συμμετοχή στο παιχνίδι- αυτό- φροντίδα- διάρκεια προσοχής- δημιουργία χόμπι.

(Cole, Becker 2004,Dubois 2011, Pan 2010, Walker 2006, Broach, Dantillo 1996)

Όπως λοιπόν διαπιστώνουμε και από τα παραπάνω οι διαγνωστικές κατηγορίες που θα μπορούσαν να ωφεληθούν από μια τέτοιου τύπου θεραπευτική διαδικασία είναι πάρα πολλές. Τυπικά όμως μπορούμε να παραθέσουμε τις παρακάτω:

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• Νευροκινητικές αναπηρίες – ελλείμματα

• Μυοπάθεια

• Σύνδρομα

• Αναπτυξιακή καθυστέρηση

• Διαταραχή του φάσματος του αυτισμού

• Διαταραχές στην αισθητηριακή επεξεργασία

• Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής- υπερκινητικότητα

• Διαταραχές του συναισθήματος και / ή της συμπεριφοράς κ.α.

​Το νερό δίνει την δυνατότητα για την δημιουργία μικρών ομάδων που θα εκπαιδεύονται από τον εργοθεραπευτή με στόχο την κοινωνική αλληλεπίδραση, το ελεύθερο ομαδικό παιχνίδι, το παιχνίδι με κανόνες, την εκμάθηση κολύμβησης ή και την προετοιμασία για ένταξη σε πολυμελής αθλητικές ομάδες. Έτσι ενισχύονται και ατομικές δεξιότητες όπως:

• Παρορμητικότητα

• Συμπεριφορά

• Συγκέντρωση

• Μίμηση

• Γνωστική – κοινωνική αντίληψη

• Εμπλουτισμός παιχνιδιού κ.α.

• Δημιουργία χόμπι

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται κυρίως από το κέντρο ΕΚΚΙΝΗΣΗ για την εργοθεραπεία στο νερό είναι:

• Sensory Integration Therapy

• Bobath

• Τeacch

• Kλασικές εργοθεραπευτικές τεχνικές

• Halliwick

Επίσης όλοι οι θεραπευτές είναι πιστοποιημένοι με πτυχίο ναυαγοσωστικής σχολής για την ασφάλεια του χώρου και των παιδιών. Η θερμοκρασία του νερού είναι σταθερά στους 30 – 32 βαθμούς που απαιτείται στα πλαίσια τις υδροθεραπείας.

Η πισίνα είναι σε κλειστό χώρο με εξαερισμό, έχει μήκος 4m ,πλάτος 7 m και βάθος 95 πόντοι . Ο χώρος της πισίνας έχει δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε τα παιδιά να νιώθουν άνετα και να τους προσφέρει κίνητρο για παιχνίδι και εξερεύνηση.

Το παιδί δεν χρειάζεται να έχει παρακολουθήσει ξανά κάποιο κολυμβητικό πρόγραμμα για να ενταχθεί στην θεραπευτική διαδικασία.