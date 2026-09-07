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Εκτεταμένες διακοπές ρεύματος καταγράφηκαν και στους 4 νομούς της Κρήτης, προκαλώντας έντονη ανησυχία για την πρόσφατη ηλεκτρική διασύνδεση της Αττικής με το Ηράκλειο, σε μια περίοδο που το νησί βρίσκεται στο απόγειο της τουριστικής κίνησης.

Οι διακοπές ρεύματος συνέβησαν σχεδόν ταυτόχρονα με μεγάλο τμήμα του νομού Ηρακλείου, από το κέντρο της πόλης και τα προάστια, μέχρι τους δήμους Χερσονήσου, Μαλεβιζίου και Βιάννου.

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Επίσης χωρίς ρεύμα έμεινε για λίγη ώρα το κέντρο της πόλης των Χανίων και χωριά της ενδοχώρας, περιοχές του Ρεθύμνου καθώς και ο Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.

Λόγω της διακοπής καταγράφηκαν περίπου 30 περιστατικά εγκλωβισμών σε ασανσέρ στο νησί, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να καλείται να επέμβει για τον απεγκλωβισμό των πολιτών.

Οι διακοπές ρεύματος, σύμφωνα με πληροφορίες, οφείλονται σε πρόβλημα που προέκυψε στην ηλεκτρική διασύνδεση της Αττικής με το Ηράκλειο με τα συνεργεία να βρίσκονται επί ποδός για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Να σημειωθεί, ότι η πλήρης εμπορική λειτουργία της ηλεκτρικής σύνδεσης και τα επίσημα εγκαίνια του έργου πραγματοποιήθηκαν στις 10 Δεκεμβρίου 2025. Είναι το μεγαλύτερο έργο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, ισχύος 1 GW και προϋπολογισμού 1,1 δισ. ευρώ.

Η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε προσωρινά με την εφεδρεία του ηλεκτρικού συστήματος της Κρήτης με μονάδες στους σταθμούς παραγωγής σε Αθερινόλακκο Λασιθίου, Λινοπεράματα Ηρακλείου και Ξυλοκαμάρα Χανίων να τίθενται σε λειτουργία.