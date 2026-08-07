Τηλεόραση σημαίνει εικόνα και ήχος. Τα δύο αυτά στοιχεία συνυπάρχουν και αλληλοσυμπληρώνονται. Στην αθλητική μετάδοση, όμως, συχνά η περιγραφή καταλήγει να «σκεπάζει» την εικόνα, μετατρέποντας ένα τηλεοπτικό προϊόν σε… ραδιοφωνική μετάδοση. Με απόλυτο σεβασμό στους εξαιρετικά καταρτισμένους συναδέλφους που υπηρετούν το αθλητικό ρεπορτάζ, ίσως ήρθε η στιγμή να θυμηθούμε ότι ο τηλεθεατής δεν χρειάζεται να του περιγράφουμε όσα βλέπει. Χρειάζεται να του εξηγούμε όσα δεν μπορεί να δει.
Έλεος με τη ραδιοφωνική περιγραφή ποδοσφαιρικών αγώνων στην τηλεόραση – Αφήστε μας να νιώσουμε την ατμόσφαιρα του γηπέδου – Βίντεο σχόλιο του Τέρενς Κουίκ
Η εικόνα είναι ο πρωταγωνιστής και η περιγραφή ο πολύτιμος συνοδοιπόρος της, όχι ο αντικαταστάτης της
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ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΙΚ
7 Αυγούστου 2026 • 07:12
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