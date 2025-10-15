Δύο ελληνικά μαχητικά F-104 Starfighter– τύπος που έχει αποσυρθεί εδώ και δεκαετίες από την ελληνική Πολεμική Αεροπορία– επιδιώκει να αποκτήσει αεροπορικό μουσείο στον Καναδά.

Η όλη πρωτοβουλία ονομάζεται «Project Pegasus- Bring The Starfighters Home» και στο πλαίσιό της το Jet Aircraft Museum προσπαθεί να συγκεντρώσει χρήματα (έχει στηθεί σχετική σελίδα στο GoFundMe για τη συγκέντρωση 40.000 δολαρίων Καναδά) για να μεταφερθούν δύο F-104 από την Ελλάδα στο μουσείο, στο Οντάριο, για σκοπούς έκθεσης.

Advertisement

Advertisement

Οι Έλληνες «αστρομαχητές»

Το μονοκινητήριο καταδιωκτικό F-104 Starfighter είχε αναπτυχθεί αρχικά από τη Lockheed για την αμερικανική πολεμική αεροπορία, μα εξήχθη και σε πολλές συμμαχικές χώρες, ενώ παρήχθη και από άλλες χώρες. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας, η Ελλάδα παρέλαβε τα πρώτα 37 F-104G το 1964 κι εντάχθηκαν στην 335 Μοίρα Δίωξης / Βομβαρδισμού και στη συνέχεια και στην 336. Το 1972 δόθηκαν από τις ΗΠΑ άλλα εννέα, προερχόμενα από την Ισπανική Αεροπορία. Μεταξύ 1978 και 1985 έφτασαν στην Ελλάδα περί τα πενήντα F και RF-104G, από τη Γερμανία και δέκα από την Ολλανδία, περιλαμβανομένων και μερικών RF-104G. Ήταν το πρώτο αεροσκάφος της ΠΑ που μπορούσε να υπερβεί τα 2 Mach (ταχύτητα διπλάσια αυτής του ήχου). Αποσύρθηκε το 1993.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Διαστάσεις: Εκπέτασμα 6.68m, Mήκος 16.69m, Ύψος 4.11m

Κινητήρας: 1 x General Electric J79-GE-11A turbojet (15,800 lbf ώση)

Οπλισμός: 1 × 20mm πυροβόλο M61 Vulcan, 4 βλήματα AIM-9 Sidewinder, 4.000 lb φορτίο βομβών

Πλήρωμα: 1

Το ενδιαφέρον του καναδικού μουσείου έγκειται στο ότι κάποια από τα F-104 (η έκδοση CF-104) κατασκευάζονταν στον Καναδά από την Canadair. Στη σχετική σελίδα στο GoFundMe γίνεται λόγος για «2 καναδικής κατασκευής F-104 Starfighter από την Ελλάδα».

Επρόκειτο για ένα αεροσκάφος με πρωτοποριακό σχεδιασμό εντυπωσιακές επιδόσεις για την εποχή του, ωστόσο ήταν επίσης γνωστό και ως «δύσκολο» αεροσκάφος που δεν «συγχωρούσε», με κακό ιστορικό ασφαλείας (πολλά ατυχήματα)- ειδικά σε υπηρεσία με τη γερμανική πολεμική αεροπορία (Luftwaffe)- κάτι που είχε ως αποτέλεσμα στη γερμανική κοινή γνώμη να γίνει γνωστό ως Witwenmacher («Widowmaker»). Τα δυστυχήματα δεν έλειψαν και σε ελληνική υπηρεσία- αναλυτικό αφιέρωμα για τα ελληνικά F-104 μπορείτε να διαβάσετε στην «Πτήση».