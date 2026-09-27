Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Αρχιφύλακας στον Βόλο κατηγορείται για είσπραξη χρηματικού ποσού με σκοπό την παράνομη διευθέτηση τροχονομικής παράβασης που καταγράφηκε από κάμερα.

Ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά την απολογία του και δήλωσε τη μεταμέλειά του για την πράξη.

Η Πολιτεία εφαρμόζει πλέον νέο πλαίσιο ψυχομετρικής αξιολόγησης και ελέγχου καταλληλότητας για τους αστυνομικούς που υπηρετούν σε θέσεις υψηλού στρες.

Παράλληλα, επισημαίνονται σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Σώμα, όπως οι ελλείψεις στον εξοπλισμό και η ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση.

Η ατομική ευθύνη των επίορκων υπαλλήλων δεν πρέπει να μετατρέπεται σε συλλογική ενοχή για το σύνολο των εργαζομένων στην Αστυνομία.

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Η περίπτωση του αρχιφύλακα στον Βόλο, που κατηγορείται ότι πήρε 350 ευρώ για τη «διευθέτηση» τροχονομικής παράβασης, ασφαλώς και αποτελεί είδηση. Η κάμερα κατέγραψε τη συναλλαγή και μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Η δικηγόρος του δήλωσε ότι μετάνιωσε και ότι θα αποδώσει στο ακέραιο τη ζημία του Δημοσίου. Από εκεί και πέρα, τον λόγο έχει η Δικαιοσύνη.

Επίορκοι υπάρχουν παντού

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Ας μην κάνουμε όμως το λάθος να μετατρέπουμε κάθε τέτοια περίπτωση σε κατηγορητήριο εναντίον ενός ολόκληρου Σώματος.

Επίορκοι υπάρχουν σε όλα τα επαγγέλματα. Υπάρχουν γιατροί που κατηγορούνται για πράξεις ασυμβίβαστες με το λειτούργημά τους. Υπάρχουν δημοσιογράφοι που παραβιάζουν τους κανόνες της δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Υπάρχουν δημόσιοι λειτουργοί, επιχειρηματίες, δικηγόροι. Παντού.

Η ατομική ευθύνη δεν μπορεί να γίνεται συλλογική ενοχή.

Και ποιος μιλάει για τις συνθήκες εργασίας τους;

Δημοσιογραφικά έχω επανειλημμένα καταγράψει περιπτώσεις αστυνομικών που δουλεύουν με παλιά περιπολικά και μοτοσυκλέτες, που αντιμετωπίζουν προβλήματα εξοπλισμού και που πολλές φορές αναγκάζονται να αγοράζουν οι ίδιοι πράγματα απαραίτητα για την καθημερινή υπηρεσία τους — από αρβύλες και ζώνες μέχρι θήκες οπλισμού.

Και υπάρχει ένα ακόμη σοβαρότερο ζήτημα: η εκπαίδευση.

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Ένας ένοπλος αστυνομικός πρέπει να εκπαιδεύεται συστηματικά στη χρήση του όπλου του. Όχι μόνο για να προστατεύσει τον εαυτό του, αλλά και για να μη σκοτώσει από λάθος έναν άνθρωπο όταν μέσα σε δευτερόλεπτα καλείται να αντιδράσει σε μία επικίνδυνη κατάσταση.

Το ίδιο ισχύει για την ψυχολογική του κατάσταση. Η Πολιτεία έχει ήδη προχωρήσει σε νέο πλαίσιο ψυχομετρικής αξιολόγησης, που περιλαμβάνει έλεγχο καταλληλότητας για οπλοφορία και αξιολόγηση ευαλωτότητας και ανθεκτικότητας όσων υπηρετούν σε θέσεις υψηλού στρες. Αυτό είναι σημαντικό και πρέπει να εφαρμόζεται ουσιαστικά και διαρκώς.

Όταν κινδυνεύουμε, την Αστυνομία καλούμε

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Ναι, λοιπόν, να γράφουμε για τον επίορκο. Να ερευνάται, να δικάζεται και, εφόσον καταδικαστεί, να υφίσταται τις συνέπειες.

Αλλά να θυμόμαστε και τους άλλους.

Αυτούς που μπαίνουν πρώτοι σε ένα σπίτι όταν ακούγονται πυροβολισμοί. Αυτούς που κυνηγούν έναν ένοπλο. Αυτούς που βγαίνουν νύχτα στους δρόμους, πολλές φορές με μέσα κατώτερα από εκείνα που απαιτεί η δουλειά τους.

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Γιατί στο τέλος υπάρχει μια πολύ απλή αλήθεια:

Όταν πραγματικά φοβηθούμε και χρειαστούμε βοήθεια, έναν αριθμό καλούμε: το 100.

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