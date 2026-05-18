Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό και τρεις τραυματίες σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 17 Μαΐου στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, Ι.Χ. που οδηγούσε 37χρονος στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου, στο ρεύμα προς Αθήνα, φτάνοντας στη συμβολή με την οδό Πλάτωνος, συγκρούστηκε αρχικά με προπορευόμενο Ι.Χ. που οδηγούσε 61χρονος και στη συνέχεια προσέκρουσε σε κολόνα φωτισμού.

Κατά την σύγκρουση έχασε την ζωή του ένας 40χρονος επιβάτης, του πρώτου οχήματος, ενώ τραυματίστηκαν ο οδηγός του και ένας ακόμα επιβάτης. Επίσης τραυματίστηκε και ο 61χρονος οδηγός του άλλου οχήματος.

Όλοι οι τραυματίες διακομίσθηκαν στο «Θριάσιο» νοσοκομείο.