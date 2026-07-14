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Ένοχη δήλωσε μια 25χρονη πρώην δασκάλα δημοτικου σχολείου στην Ουάσινγκτον, η οποία κατηγορήθηκε ότι είχε σεξουαλική σχέση με έναν 16χρονο μαθητή λυκείου.

Σύμφωνα με την New York Post, αρχικά αντιμετώπιζε ποινή φυλάκισης έως και πέντε ετών για την κατηγορία της σεξουαλικής ανάρμοστης συμπεριφοράς με μαθητή. Ωστόσο, μετά τη συμφωνία με την εισαγγελία, η μέγιστη ποινή που μπορεί να της επιβληθεί περιορίζεται στους 12 μήνες κράτησης σε σωφρονιστικό κατάστημα της κομητείας.

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Η υπόθεση έφτασε στις αρχές όταν ο σύζυγός της 25χρονης ο οποίος εργαζόταν ως βοηθός προπονητή στίβου στο λύκειο όπου φοιτούσε ο 16χρονος, ενημέρωσε την αστυνομία, αφού η ίδια του είχε ομολογήσει τη σχέση τους. Το ζευγάρι βρισκόταν ήδη σε διαδικασία διαζυγίου.

Αρχικά, η 25χρονη αρνήθηκε τις κατηγοριες αλλά σύμφωνα με τη Spokesman Journal, ο συζυγός της παρέδωσε στις Αρχές στιγμιότυπα οθόνης από το κινητό της τηλέφωνο, τα οποία επιβεβαίωναν όσα του είχε εκμυστηρευτεί.

Ο δε 16χρονος κατέθσε ότι η πρώην δασκάλα ήταν εκείνη που έκανε την πρώτη κίνηση, περιγράφοντας τη συμπεριφορά της ως φλερτ. Όπως είπε, του έστελνε μηνύματα αργά τη νύχτα, όταν ο σύζυγός της κοιμόταν, ζητώντας του να συναντηθούν.

Ο νεαρός υποστήριξε ότι αρχικά ήταν διστακτικός, όμως τελικά δέχθηκε. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, οι δυο τους επιβιβάστηκαν στο φορτηγάκι της και κατευθύνθηκαν σε ένα απομονωμένο σημείο. Ο ίδιος ανέφερε ακόμη ότι η 25χρονη του ζήτησε να κρατήσει μυστική τη σχέση τους, καθώς φοβόταν ότι θα έχανε τη δουλειά της εάν η υπόθεση αποκαλυπτόταν.

Μετά τη σύλληψή της, η Νόουτ ζήτησε συγγνώμη. Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας με τις εισαγγελικές αρχές, η πρώην δασκάλα θα εγγραφεί στο μητρώο δραστών σεξουαλικών εγκλημάτων για διάστημα δέκα ετών.