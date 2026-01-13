Μεγάλη ένταση επικράτησε on air στην εκπομπή Newsroom της ΕΡΤ, όταν βγήκαν στον αέρα οι Χρήστος Τσιλιάς, γραμματέας Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης και ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας.

Ειδικότερα, ο Ρ. Μαρούδας τόνισε πως «εμείς δεν παίζουμε το παιχνίδι της κυβέρνησης», προσθέτοντας πως κανένα μπλόκο δεν θα παρευρεθεί στην συνάντηση στις 15:00, με τον Χ. Τσιλιά να απαντά «εσύ τα ξέρεις όλα, έχεις βάλει κοριούς στους ανθρώπους, ελέγχεις τα πάντα και τους πάντες».

Στην συνέχεια, ο γραμματέας Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης ανέφερε «ο άνθρωπος αυτός και η πανελλαδική δεν θέλει διάλογο αλλά ένα τεράστιο σόου. Ούτε αγρότης είναι ούτε τρακτέρ έχει στον δρόμο».

«Μην παίζεις την ίδια κασέτα», απάντησε ο Ρ. Μαρούδας, προτρέποντας το δημοσιογραφικό επιτελείο της ΕΡΤ να μην βγάζει στον αέρα «όλους τους γραφικούς».

Η αντιπαράθεση ήρθε ως αποτέλεσμα της συνάντησης της κυβέρνησης το μεσημέρι με τους αγρότες, με τα μπλόκα να απαντούν πως «τα 62 μπλόκα, αυτοί που έχουμε τα τρακτέρ στον δρόμο δεν μας επηρεάζει αυτή η συνάντηση, ας αποφασίσουν για τους εαυτούς τους».

Παράλληλα, ο Χ. Τσιλιάς είπε χαρακτηριστικά πως «είμαστε 30 μπλόκα και συμβαίνει κάτι που δεν το περίμενα. Εδώ που είμαι έρχονται εκπρόσωποι από άλλα μπλόκα που θέλουν να πάρουν μέρος στον διάλογο». Στη συνέχεια σχολίασε πως «έρχονται κάτι πρόθυμοι από τα μπλόκα που εκπροσωπούν τον εαυτό τους».

«Δεν θα σχολιάσω τις ηλιθιότητες του Μαρούδα» – Ο διάλογος που έφερε καβγά on air

Τσιλιάς: Δεν θα σχολιάσω τις ηλιθιότητες του Μαρούδα. Ο διάλογος έπρεπε να γίνει όταν τα μπλόκα ήταν στο πικ. Με τις επιλογές της πανελλαδικής έχουμε σχεδόν ξεφτιλιστεί. Δεν μπορεί να σε καλεί ο πρωθυπουργός και να μην πηγαίνεις σε διάλογο. Κάνουν σόου για τις φωτογραφίες και να κρατούν τον κόσμο στον δρόμο. Οι ακραίες κουβέντες πρέπει να σταματήσουν εδώ. Μέχρι πότε θα είναι έξω ο κόσμος;



Μαρούδας: Θα είμαστε έξω μέχρι να λυθούν τα προβλήματα



Τσιλιάς: Ποια προβλήματα; Εσύ δεν έχεις κανένα πρόβλημα, εσύ θες να ταλαιπωρείς τον κόσμο για να πάρει το κόμμα στου 0,5%. Σοβαρέψου επιτέλους



Μαρούδας: Εμένα μου αρέσει ο κ. Τσιλιάς γιατί σε 2 λεπτά αποκαλύπτεται ο ρόλος του



Τσιλιάς: Είσαι κομματικό στέλεχος και παίρνεις γραμμή από το ΚΚΕ



Μαρούδας: Άρα το μπλόκο της Νίκαιας με 1,500 τρακτέρ είναι ΚΚΕ. Αποκαλύπτονται μόνοι τους σε ένα λεπτό



Τσιλιάς: Σόου δεν θα κάνει στα κανάλια



Μαρούδας: Δεν θα αντιπαρατεθώ σε αγρότη και ειδικά σε αυτόν

Η ένταση συνεχίστηκε και λίγο αργότερα όταν κλήθηκε ο κ. Τσιλιάς να τοποθετηθεί για όσα υποστήριξε ο κ. Μαρούδας για τον αριθμό των μπλόκων που εκπροσωπούνται στη σημερινή συνάντηση.

«Να απαντώ ποιοι είμαστε σε έναν εκπρόσωπο αγροτών που δεν έχει δήλωση ΟΣΔΕ» είπε ο κ. Τσιλιάς με τον Ρίζο Μαρούδα να απαντά «από βλακεία σε βλακεία τα πας, η πανελλαδική έχει γραμματεία δεν έχει πρόεδρο, τα μπέρδεψες, άλλαξε την κασέτα».

«80 μπλόκα δεν υπάρχουν στην Ελλάδα» συνέχισε ο κ. Τσιλιάς με τον συνδικαλιστή από το μπλόκο της Νίκαιας να επιμένει «έξι μπλόκα είναι και έχουν και έναν πρόθυμο δικό τους από κάθε μπλόκο. Δεν θα αποφασίσουν αυτοί για τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου».

«Να ζητήσεις πρώτα από τον εαυτό σου συγγνώμη, δεν λύνεις προβλήματα, είσαι μόνο ΚΚΕ, πότε έλυσες κάποιο πρόβλημα» κατέληξε ο Χρήστος Τσιλιάς αποχωρώντας από τη συζήτηση.

