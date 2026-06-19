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Την έντονη αντίδραση γονέων προκάλεσε η μεγάλης κλίμακας αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 15 Ιουνίου κατά τη διάρκεια σχολικής εκδήλωσης σε εμπορικό κέντρο των βορείων προαστίων.

Η εκδήλωση είχε οργανωθεί από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων τοπικού Γυμνασίου, όταν οι αστυνομικές αρχές κλήθηκαν να επέμβουν έπειτα από καταγγελία για περιστατικό σχολικού εκφοβισμού. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Ομάδας ΔΙΑΣ και περιπολικά, ενώ η παρουσία πολλών αστυνομικών προκάλεσε αναστάτωση στους παρευρισκόμενους μαθητές και γονείς.

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Η επιχείρηση οδήγησε στη σύλληψη ενός 12χρονου μαθητή, ο οποίος κατηγορείται για απειλές σε βάρος συνομηλίκου του. Η υπόθεση συνδέεται με προηγούμενα περιστατικά έντασης και καταγγελιών για σχολικό εκφοβισμό που φέρεται να είχαν καταγραφεί κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Ο πατέρας του παιδιού που φέρεται να δέχθηκε τις απειλές, αστυνομικός και παρών στο περιστατικό, υποστήριξε ότι ο 12χρονος απείλησε τον γιο του με ξυλοδαρμό εκτός του χώρου της εκδήλωσης. Επειδή βρισκόταν σε υπηρεσία, ενημέρωσε άμεσα το κέντρο επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης, το οποίο κινητοποίησε και απέστειλε αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο. «Υπήρχε μια προϊστορία με αυτό το παιδί. Το παιδί συνελήφθη και εγώ υπέβαλα μήνυση για απειλή ξυλοδαρμού», ανέφερε.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο πατέρας, ο γιος του είχε δεχθεί στο παρελθόν επανειλημμένα περιστατικά σχολικού εκφοβισμού και σοβαρής σωματικής βίας στο προηγούμενο σχολείο του, γεγονός που οδήγησε την οικογένεια στην απόφαση να τον μεταγράψει.

Παράλληλα, για εκείνη την υπόθεση εκκρεμεί δικογραφία σε βάρος του ίδιου του αστυνομικού λόγω της εμπλοκής του σε περιστατικό με ανήλικο μαθητή. Η υπόθεση κλιμακώθηκε περαιτέρω στο Αστυνομικό Τμήμα, όπου ακολούθησαν αλληλομηνύσεις και πειθαρχικές διαδικασίες, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ).

Επιπλέον, ο αστυνομικός έχει απευθυνθεί με αναλυτική επιστολή προς την πολιτική και φυσική ηγεσία των αρμόδιων αρχών, ζητώντας παρεμβάσεις για τη διασφάλιση της προστασίας του παιδιού του.