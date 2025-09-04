Ο υπουργός υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης ακύρωσε την προγραμματισμένη επίσκεψή του στο νοσοκομείο της Δράμας, λόγω επεισοδιών που σημειώθηκαν το πρωί της Πέμπτης (4/9).

«Έφθασαν έως και να σκίσουν το πουκάμισο του Αστυνομικού Υποδιευθυντού. Κατόπιν αυτόν ακυρώνω φυσικά την επίσκεψη μου εκεί και δηλώνω ότι για να πάω στο Νοσοκομείο αυτό θα πρέπει όχι μόνον να με καλέσει επισήμως ο Σύλλογος Εργαζομένων του αλλά να εγγυηθούν και την ασφάλεια μου» έγραψε στο Χ ο Αδ.Γεωργιάδης, ανεβάζοντας βίντεο με τα επεισόδια.

Αυτή είναι η εικόνα στην είσοδο του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας λίγο πριν την επίσκεψη μου. Έφθασαν έως και να σκίσουν το πουκάμισο του Αστυνομικού Υποδιευθυντού. Κατόπιν αυτών ακυρώνω φυσικά την επίσκεψη μου εκεί και δηλώνω ότι για να πάω στο Νοσοκομείο αυτό θα πρέπει όχι μόνον… pic.twitter.com/QMO0QDnngO — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 4, 2025

«Στα Νοσοκομεία δεν πηγαίνω ούτε για να τσακώνομαι, ούτε για να με προπηλακίζουν οι πολιτικοί μου αντίπαλοι, ούτε για να με απειλούν ότι θα με πυροβολήσουν. Κάτι δεν έχουν καταλάβει καλά. Λυπούμαι διότι πιστεύω ότι η επίσκεψη μου θα ήταν χρήσιμη για τον λαό της Δράμας και μπορεί από την επί τόπου παρουσία μου, να βρίσκαμε μία λύση που δεν έχουμε ακόμη σκεφθεί. Αλλά ας πάρουν την ευθύνη αυτοί που οργάνωσαν όλα αυτά τα αίσχη. Η περιοδεία μου συνεχίζεται» πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος νωρίτερα με άλλη ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχε αναφερθεί στις ενέργειες που έχει κάνει για την κάλυψη των κενών θέσεων στο Νοσοκομείο της Δράμας.

Εδώ και πολλά χρόνια οι παθολόγοι στο Νοσοκομείο Δράμας ο ένας μετά τον άλλον παραιτούνται. Όταν έγινα Υπουργός ασχολήθηκα κατά προτεραιότητα, προκήρυξα τις θέσεις, δεν ήρθε κανένας, μετά μου ζήτησαν να θεσπιστούν κίνητρα, και το Υπουργείο τους έδωσε οικονομικά κίνητρα και ο… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 4, 2025