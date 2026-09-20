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Ένα μοναδικό θέαμα χάρισε για ακόμη μία χρονιά η Σαντορίνη, με την Καλντέρα να φωτίζεται από την εντυπωσιακή αναπαράσταση της έκρηξης του ηφαιστείου.

Το βράδυ του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου 2026, μετά τη δύση του ηλίου, το σκοτάδι πάνω από το Αιγαίο διακόπηκε από το φαντασμαγορικό θέαμα, που προσέφεραν τα φετινά «Ηφαίστεια», ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς θεσμούς του νησιού.

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Η διοργάνωση πραγματοποιείται από το 1991 και έχει συνδεθεί άρρηκτα με το ηφαίστειο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της γεωλογικής ιστορίας και της ιδιαίτερης ταυτότητας της Σαντορίνης.

Κάθε χρόνο, τα «Ηφαίστεια» μετατρέπουν την Καλντέρα σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό, αναδεικνύοντας τη σχέση του νησιού με τη γεωλογική του κληρονομιά και προσελκύοντας κατοίκους και επισκέπτες που συγκεντρώνονται για να παρακολουθήσουν το θέαμα.

Κορυφαία στιγμή της βραδιάς ήταν η καθιερωμένη αναπαράσταση της ηφαιστειακής έκρηξης. Με φόντο την Καλντέρα και το σκοτεινό Αιγαίο, οι εικόνες ήταν ορατές από διαφορετικά σημεία του νησιού, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό.

Για ακόμη μία χρονιά, τα «Ηφαίστεια» έφεραν στο προσκήνιο το στοιχείο που έχει διαμορφώσει όσο λίγα τη φυσιογνωμία της Σαντορίνης, συνδέοντας το μοναδικό τοπίο του νησιού με τη γεωλογική ιστορία του.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI