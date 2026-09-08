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Το υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε ότι το διεθνές αεροδρόμιο Σουκάρνο-Χάτα και τέσσερα ακόμη αεροδρόμια επαναλειτουργούν, καθώς το νέφος της τέφρας απομακρύνεται σταδιακά από την περιοχή.

Οι ινδονησιακές αρχές απαγόρευσαν την πρόσβαση σε ακτίνα τριών χιλιομέτρων από τον ενεργό κρατήρα, καθώς το ηφαίστειο συνεχίζει να παρουσιάζει έντονη εκρηκτική δραστηριότητα και εκροές λάβας.

Η χώρα παραμένει σε επιφυλακή, καθώς η έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα εντάσσεται στο πλαίσιο της συχνής σεισμικής και ηφαιστειακής δραστηριότητας του δακτυλίου της φωτιάς.

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Νέα πλάνα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας καταγράφουν τη στιγμή έκρηξης του ηφαιστείου Κρακατόα στην Ινδονησία, που είχε ως αποτέλεσμα αρκετά αεροδρόμια της χώρας να κλείσουν.

Το βράδυ της Δευτέρας (7.9.26) κάποια από τα αεροδρόμια στην Ινδονησία κατάφεραν να ανοίξουν, όπως το διεθνές αεροδρόμιο Σουκάρνο-Χάτα στην Τζακάρτα, το μεγαλύτερο της χώρας. Είχε κλείσει προσωπινώς λόγω της στάχτης που προκλήθηκε από ηφαιστειακή έκρηξη, ανακοίνωσε το υπουργείο Μεταφορών.

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Το υπουργείο δήλωσε στο Instagram ότι το διεθνές αεροδρόμιο στην Τζακάρτα και τέσσερα ακόμη αεροδρόμια της Ινδονησίας λειτουργούν ξανά, καθώς οι επιπτώσεις από την έκρηξη του ηφαιστείου Άνακ Κρακατόα (ή Κρακατάου) υποχωρούν.

Εκτοξεύτηκε λάβα

Η δραστηριότητα του Anak Krakatau έχει προκαλέσει ήδη σημαντικές επιπτώσεις στην περιοχή. Η τέφρα που εκτοξεύθηκε από το ηφαίστειο είχε μετακινηθεί προς περιοχές της Ινδονησίας, επηρεάζοντας την αεροπορική κυκλοφορία.

Σύμφωνα με τις τελευταίες αναλύσεις των ινδονησιακών αρχών, το νέφος ηφαιστειακής τέφρας κινούνταν προς νότο-νοτιοδυτικά και είχε εντοπιστεί από την επιφάνεια έως περίπου τα 6.000 πόδια, δηλαδή περίπου 1,8 χιλιόμετρα. Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι η τέφρα απομακρύνεται από την ινδονησιακή επικράτεια.

Παράλληλα, οι αρχές έχουν ζητήσει από κατοίκους και επισκέπτες να μην πλησιάζουν το ηφαίστειο σε ακτίνα τριών χιλιομέτρων από τον ενεργό κρατήρα.

«Το παιδί του Κρακατάου»

Το Άνακ Κρακατόα εξακολουθεί να παρουσιάζει έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα. Το ηφαίστειο Άνακ Κρακατάου (που σημαίνει «το παιδί του Κρακατάου») εισήλθε σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας το Σάββατο, όταν άρχισαν εκροές λάβας και άλλων πυροκλαστικών ροών και ακούστηκαν εκρήξεις σε απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων. Νέες εκρήξεις ακούστηκαν χθες, σύμφωνα με την ινδονησιακή υπηρεσία ηφαιστειολογίας.

Στο στενό που χωρίζει τα νησιά Ιάβα και Σουμάτρα, το ηφαίστειο Άνακ Κρακατάου παρουσιάζει σποραδική δραστηριότητα αφότου αναδύθηκε τον περασμένο αιώνα, σε καλντέρα που σχηματίστηκε έπειτα από την έκρηξη του 1883 — όταν ονομαζόταν Κρακατάου.

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Εκείνη η καταστροφή ήταν από τις χειρότερες στην ιστορία: εκτιμάται πως είχαν χάσει τη ζωή τους κάπου 35.000 άνθρωποι.

Η Ινδονησία, πελώριο αρχιπέλαγος της νοτιοανατολικής Ασίας, βρίσκεται πάνω από τον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς στον Ειρηνικό ωκεανό, όπου η ηφαιστειακή και η σεισμική δραστηριότητα είναι ιδιαίτερα έντονη διότι στο υπέδαφος προσκρούουν τεκτονικές πλάκες.

Φωτογραφίες από Reuters

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