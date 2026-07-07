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Μια απρόσμενη αλλά και ιδιαίτερα εντυπωσιακή εμπειρία έζησε ένας ψαράς στα νερά της Χαλκιδικής, όταν ήρθε αντιμέτωπος με ένα από τα μεγαλύτερα θαλάσσια θηλαστικά του κόσμου.

Κατά τη διάρκεια ψαρέματος στα ανοιχτά του Παλιουρίου, ο ψαράς βρέθηκε σε πολύ κοντινή απόσταση από μια τεράστια φάλαινα φυσητήρα, η οποία εκτιμάται ότι είχε μήκος περίπου 10 μέτρα. Το επιβλητικό κήτος κινούνταν ήρεμα ανάμεσα στις χερσονήσους της Κασσάνδρας και της Σιθωνίας, προσφέροντας ένα εξαιρετικά σπάνιο οπτικό και φωτογραφικό θέαμα.

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Ο ψαράς κατέγραψε τη μοναδική αυτή συνάντηση με το κινητό του τηλέφωνο και στη συνέχεια δημοσίευσε το σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λίγο αργότερα, ο φυσητήρας πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή κατάδυση και εξαφανίστηκε στα βαθιά νερά.