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Ο φωτογραφικός φακός συνέλαβε μία φάλαινα φυσητήρα να κάνει ένα εντυπωσιακό άλμα έξω από την θάλασσα στα νερά της Ικαρίας, με την εικόνα να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Πιο συγκεκριμένα, ο φυσητήρας βάρους 20 τόνων εντοπίστηκε στην περιοχή της Τάφρου της Βόρειας Ικαρίας και το άλμα του θεωρείται μία φυσιολογική συμπεριφορά, που παρατηρείται κυρίως κατά την διάρκεια έντονης κοινωνικής δραστηριότητας.

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Σύμφωνα με την ανάρτηση του Αρχιπελάγους, «η παρατήρηση αυτή υποδηλώνει ότι η επικοινωνία και η ενίσχυση των κοινωνικών δεσμών αποτελούν πιθανότατα τις βασικές λειτουργίες αυτής της συμπεριφοράς».

Η συγκεκριμένη περιοχή θεωρείται μία από τις σημαντικότερες της Μεσογείου για το εν λόγω είδος, ενώ η εικόνα με τον φυσητήρα εντυπωσιάζει, καθώς πρόκειται για μία θεαματική εκτόξευση ενός ζώου άνω των 20 τόνων, που μοιάζει να «αψηφά φαινομενικά τους νόμους της βαρύτητας».