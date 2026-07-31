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Ένταση σημειώνεται τις τελευταίες στιγμές στις φυλακές Κορυδαλλού λίγο μετά τις 9κ30, όπου εκδηλώθηκε φωτιά στην Ε΄ πτέρυγα του σωφρονιστικού καταστήματος.

Στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση, με ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., σωφρονιστικούς υπαλλήλους και πυροσβέστες να έχουν κινητοποιηθεί τόσο εντός όσο και εκτός των φυλακών.

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Σύμφωνα με αρχικές πληροφορίες, η αναταραχή φέρεται να προκλήθηκε από Τούρκους κρατούμενους, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τη μεταγωγή ενός συγκρατουμένου τους, που πρόκειται να απελαθεί στην χώρα του.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ, υπήρχε έντονη δυσοσμία από τους καπνούς, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες κρατούμενοι φαίνεται να πυρπόλησαν στρώματα μέσα στα κελιά τους.

Η κατάσταση αυτή την ώρα έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Φωτογραφίες: Eurokinissi