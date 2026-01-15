Έλεγχος της ΔΙ.ΑΣ. το βράδυ της Τρίτης 13 Ιανουαρίου οδήγησε στη σύλληψη 56χρονου γνωστού επιχειρηματία, ενώ η δικογραφία αφορά παραβάσεις του νόμου περί όπλων και πλαστογραφία. Στο φόντο, μια μακρά διαδρομή επαφών με τις Αρχές από το 1997 έως το 2024.

Δεν είναι μόνο τα δύο πιστόλια που βρέθηκαν στο αυτοκίνητο. Είναι το μοτίβο. Ένας έλεγχος ρουτίνας στο Παλαιό Φάληρο κατέληξε σε σύλληψη, αλλά και σε μια υπενθύμιση ότι ορισμένες υποθέσεις δεν είναι «μεμονωμένες», είναι επαναλαμβανόμενες. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της HuffPost και του Μανώλη Ασαριώτη, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έκριναν ύποπτη την κίνηση οχήματος και κάλεσαν τον οδηγό σε έλεγχο, το βράδυ της Τρίτης 13/1 στο Παλαιό Φάληρο.

Advertisement

Advertisement

Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν δύο πιστόλια, γεμιστήρες, φυσίγγια, αναδιπλούμενος σουγιάς, καθώς και πλαστή άδεια ικανότητας οδήγησης με επικολλημένη φωτογραφία του 56χρονου.

Η δικογραφία σχηματίστηκε από το αρμόδιο Τμήμα στο Παλαιό Φάληρο για παράβαση του νόμου περί όπλων και πλαστογραφία, και υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Από δημοσιογραφικές έρευνες, σκιαγραφείται ένα «βιογραφικό» με περισσότερες από έξι συλλήψεις και υποθέσεις στο παρελθόν, με αναφορές σε αδικήματα όπως εκβίαση, φοροδιαφυγή, ληστεία και περιστατικά που ξεκινούν από το 1997, με πιο πρόσφατη μνεία σε υπόθεση Σεπτεμβρίου 2024.

Αναμένονται εξελίξεις με την προσαγωγή του στον αρμόδιο εισαγγελέα.