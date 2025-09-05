Οι πυροσβέστες που κλήθηκαν στο σημείο σκανάρουν το φαράγγι του Βίκου, στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν μία 65χρονη Ολλανδή τουρίστρια που αγνοείται από το μεσημέρι της Πέμπτης (4/9).

Ο σύζυγος της 65χρονης ειδοποίησε τις αρχές μέσω του 112 και στο φαράγγι έσπευσαν άμεσα πυροσβέστες της 5η ΕΜΑΚ και και ομάδα της ΕΜΟΔΕ που πραγματοποίησαν έρευνα μέσα σε κακές καιρικές συνθήκες.

Η ειδική ομάδα drones της πυροσβεστικής εντόπισε την Παρασκευή κάποια στοιχεία που μένει να επιβεβαιωθεί αν πρόκειται για άνθρωπο ή κάτι άλλο. Σύμφωνα με πληροφορίες όλα τα στοιχεία συνηγορούν ότι πρόκειται για την αγνοούμενη τουρίστρια.

Οι πυροσβέστες της 5ης ΕΜΑΚ θα κατέβουν με ειδικό εξοπλισμό σε βάθος 300 μέτρων για να διαπιστώσουν εάν πρόκειται για την 65χρονη τουρίστρια.