Viral στο Tik Tok έγινε ένα βίντεο με το ατύχημα μιας τουρίστριας με μια γέφυρα κατά τη διάρκεια μιας βόλτας στα κανάλια της Μπριζ στο Βέλγιο.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, οι τουρίστες απολαμβάνουν την περιήγηση στα νερά της Μπριζ όταν κάποιοι αποφάσισαν να σηκωθούν από τις θέσεις τους με αποτέλεσμα μια τουρίστρια να χτυπήσει το κεφάλι της σε μια γέφυρα, κάτω από την οποία περνούσε η βάρκα.

«Πρώτον, πώς δεν το πρόσεξες; Και δεύτερον, πώς δεν την έβαλε κανείς κάτω ή δεν της είπε να καθίσει;» σχολίασε κάποιος αναφορικά με το βίντεο.

Η Dailymail δεν δίνει περισσότερες πληροφορίες για το πόσο σοβαρό ή όχι ήταν το χτύπημα της τουρίστριας.