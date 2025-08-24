Πολλοί από τους εκδρομείς του καλοκαιριού επιστρέφουν στην Αθήνα, σήμερα Κυριακή, και όπως ήταν αναμενόμενο, η κίνηση στις εθνικές οδούς είναι ιδιαίτερα αυξημένη ιδίως στην Ολυμπία Οδό.

Συγκεκριμένα, το κομμάτι από τα Μέγαρα μέχρι τη Νέα Πέραμο αντιμετωπίζει προβλήματα, τα οποία προς το παρόν ωστόσο είναι ελεγχόμενα. Κίνηση υπάρχει και στα διόδια της Ελευσίνας. Από την άλλη καλή είναι η κατάσταση στην εθνική Αθηνών-Λαμίας χωρίς ιδιαίτερη κίνηση.

Παράλληλα, μποτιλιάρισμα παρατηρείται ανά διαστήματα και στο λιμάνι του Πειραιά με τους εκδρομείς να επιστρέφουν σε ένα μεγάλο βαθμό.