Για δεύτερο κύμα κακοκαιρίας που θα ξεκινήσει από αύριο Δευτέρα, αναφέρει ο Γιάννης Καλλιάνος σε ανάρτησή του κάνοντας λόγο για υψηλά επίπεδα βροχής που αναμένεται να πέσουν σε ήδη «κορεσμένα εδάφη», σε όλη τη χώρα, συνέπεια ενός χαμηλού βαρομετρικού που έρχεται από την Αδριατική.

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος στην ανάρτησή του στο Facebook, εννιά περιοχές που έχουν ήδη υποστεί σημαντικές ζημιές λόγω της βορχόπτωσης και των θυελλωδών ανέμων, αναμένεται εκ νέου να πληγούν.

Συγκεκριμένα, ο κ. Καλλιάνος αναφέρει ότι οι περιοχές που θα πληγούν από το σύντομο αλλά ισχυρό κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να είναι:

Τμήματα των Επτανήσων

Ήπειρος

Δυτική Στερεά

Δυτική, Κεντρική και Νότια Πελοπόννησο

Κύθηρα

Δυτική και Νότια Κρήτη (κυρίως στη νοτιοδυτική)

Θράκη

βορειοανατολικό και ανατολικό Αιγαίο έως και τα Δωδεκάνησα

Πιθανώς και τμήματα των νοτίων Κυκλάδων