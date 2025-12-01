Ειδικές και σύγχρονες συσκευές ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών, παρόμοιες με αυτές που χρησιμοποιούνται ήδη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες αλλά και διεθνώς, αναμένεται να προμηθευτεί μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα η Ελληνική Αστυνομία και ειδικότερα η Διεύθυνση Τροχαίας. Πρόκειται για μια σημαντική τεχνολογική ενίσχυση των ελέγχων της Τροχαίας, με στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων που προκαλούνται από χρήση ουσιών κατά την οδήγηση.

Οι συγκεκριμένες συσκευές θα χρησιμοποιούνται σε ελέγχους που θα πραγματοποιούν τα αστυνομικά κλιμάκια στο πλαίσιο των τακτικών μπλόκων. Η σχετική απόφαση έχει ληφθεί εδώ και καιρό τόσο από την ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας όσο και από το υπουργείο Μεταφορών, ενώ είχε ήδη ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο του Ιουλίου. Το μόνο που απομένει πλέον είναι η έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, η οποία θα καθορίζει με ακρίβεια τις διαδικασίες, τις προϋποθέσεις και το κανονιστικό πλαίσιο για την επίσημη εφαρμογή του μέτρου.

Η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία κρίθηκε απαραίτητη, καθώς, όπως επισημαίνουν οι αξιωματικοί της Τροχαίας, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου οι αστυνομικοί εντοπίζουν οδηγούς με εμφανή συμπτώματα ζάλης, αποπροσανατολισμού ή μειωμένων αντανακλαστικών, χωρίς ωστόσο να ανιχνεύονται ενδείξεις κατανάλωσης αλκοόλ. Αυτό υποδηλώνει ότι πιθανώς έχει προηγηθεί χρήση ναρκωτικών ουσιών, κάτι που μέχρι σήμερα ήταν δύσκολο να διαπιστωθεί άμεσα στον δρόμο.

Ως προς τη διαδικασία των νέων τεστ, αυτή προβλέπεται απλή και εξαιρετικά γρήγορη. Οι αστυνομικοί θα χρησιμοποιούν μια ειδική πλαστική μπατονέτα, την οποία ο οδηγός θα τοποθετεί στο στόμα για να δώσει δείγμα σάλιου. Το δείγμα θα εισάγεται στη συνέχεια σε έναν φορητό καταλύτη ανάλυσης, ο οποίος μπορεί να ανιχνεύει μια σειρά από ναρκωτικές ουσίες μέσα σε ελάχιστα λεπτά.

Εφόσον το τεστ βγει θετικό, ο οδηγός θα υποβάλλεται υποχρεωτικά σε αιματολογικό έλεγχο, ώστε να επιβεβαιωθεί το αποτέλεσμα και να τηρηθούν πλήρως οι απαιτούμενες νομικές διαδικασίες. Με τον τρόπο αυτό, η Τροχαία φιλοδοξεί να ενισχύσει την οδική ασφάλεια και να περιορίσει σημαντικά τα περιστατικά οδήγησης υπό την επήρεια ουσιών.