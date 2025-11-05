Σύγκριση τιμών καφέ στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας πραγματοποίησε η πλατφόρμα σύγκρισης και αγοράς ασφαλειών αυτοκινήτου Pricefox.

Με πραγματικές τιμές από γνωστή πλατφόρμα delivery και δεδομένα για τις 6 μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, βλέπουμε παρατηρείται πως η φετινή χρονιά φέρνει αυξήσεις, με λίγες μόνο εξαιρέσεις.

Advertisement

Advertisement

Συγκεκριμένα η σύγκριση έγινε για:

Αττική

Θεσσαλονίκη

Πάτρα

Λάρισα

Βόλο

Ηράκλειο Κρήτης

Ο φρέντο καπουτσίνο παραμένει, όπως και το 2024 ο πιο ακριβός καφές στις περισσότερες περιοχές, ενώ ο ελληνικός εξακολουθεί να είναι ο φθηνότερος.

Αθήνα: Αυξάνονται οι τιμές του καφέ, ακριβοί οι φρέντο

Στην Αθήνα οι τιμές ανέβηκαν σχεδόν σε όλα τα είδη.

Συνολικά στην πρωτεύουσα, ο πιο οικονομικός καφές παραμένει ο εσπρέσο στα €1,10, ενώ ο φρέντο καπουτσίνο φτάνει μέχρι €3,20, κρατώντας τον τίτλο του ακριβού στην περιοχή.

Συγκριτικά με το 2024:

Οι χαμηλότερες τιμές ανέβηκαν σχεδόν παντού (στα 6 από τα 7 είδη), με μοναδική εξαίρεση τον εσπρέσο, που μάλιστα έπεσε λίγο ( -€0,30 ).





ανέβηκαν σχεδόν παντού (στα είδη), με μοναδική εξαίρεση τον εσπρέσο, που μάλιστα λίγο ( ). Οι υψηλότερες τιμές ανέβηκαν επίσης στα 5 από τα 7 είδη, ενώ έπεσαν σε φίλτρου (-€0,50) και φραπέ (-€0,20).

Πού βλέπουμε τις μεγαλύτερες διαφορές;

Advertisement

Στην ανώτερη τιμή του εσπρέσο , που ανέβηκε κατά +€0,60 .





, που ανέβηκε κατά . Και στις χαμηλότερες τιμές των φρέντο, που ανέβηκαν κατά +€0,40, δηλαδή ακόμα και τα πιο φθηνά φρέντο γίνονται πιο ακριβά.

Σύνοψη:

Οι τιμές ανεβαίνουν και στους φθηνότερους καφέδες και πλέον δεν βρίσκονται εύκολα χαμηλότερες τιμές.

Τα φρέντο, παραμένουν σταθερά τα ακριβότερα. Στην περίπτωση του κρύου καφέ ο πελάτης πληρώνει λίγο παραπάνω.

Θεσσαλονίκη: Σταθερές τιμές με πτώσεις στους ακριβότερους καφέδες

Ο φθηνότερος καφές στη Θεσσαλονίκη είναι ο ελληνικός στα €1,40, ενώ ακριβότερος ο φρέντο καπουτσίνο €2,80.

Advertisement

Σε σχέση με το 2024:

Ελάχιστες τιμές: κυρίως ανοδικά σε 4 από τα 7 είδη, αλλά οι αυξήσεις ήταν μικρές.





κυρίως ανοδικά σε είδη, αλλά οι αυξήσεις ήταν μικρές. Μέγιστες τιμές: κυρίως πτωτικές σε 4 από τα 7 είδη, με μεγαλύτερη πτώση στον καφέ φίλτρου (-€0,50).

Πού βλέπουμε τις μεγαλύτερες διαφορές;

Στην μείωση των υψηλών τιμών, δηλαδή οι τιμές στους πιο ακριβούς καφέδες έπεσαν, μειώνοντας τις μεγάλες διαφορές ανά είδος.

Advertisement

Σύνοψη:

Οι τιμές στη Θεσσαλονίκη παραμένουν σταθερές αλλά παρατηρούνται και πτώσεις στα ακριβότερα είδη. Οι χαμηλότερες τιμές ανέβηκαν ελαφρώς, ενώ οι υψηλότερες σε μερικά είδη υποχώρησαν.

Συνολικά, η διαφορά ανάμεσα στον φθηνότερο και τον ακριβότερο καφέ στενεύει, χωρίς δραματικές αλλαγές, προσφέροντας πιο ισορροπημένες τιμές για τους Θεσσαλονικείς.

Πάτρα: το φθηνότερο εσπρέσο της χώρας

Ο φθηνότερος καφές στην Πάτρα είναι ο ελληνικός στα €1,20 ενώ ο ακριβότερος είναι ο φρέντο καπουτσίνο και ο φίλτρου που φτάνουν τα €3.

Advertisement

Σε σχέση με το 2024:

Advertisement

Ελάχιστες τιμές: ανέβηκαν σε 5 από τα 7 είδη, με εξαίρεση τον ελληνικό , που μειώθηκε κατά -€0,20 .





ανέβηκαν σε είδη, με εξαίρεση τον , που μειώθηκε κατά . Μέγιστες τιμές: αυξήθηκαν σε 6 από τα 7 είδη, με έντονη άνοδο στο φρέντο καπουτσίνο που αυξηθηκε κατα €0,60 σε σχέση με πέρυσι.





Πού βλέπουμε τις μεγαλύτερες διαφορές;

αυξήθηκαν σε είδη, με έντονη άνοδο στο Σχεδόν σε όλα τα είδη αυξήθηκαν οι υψηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη να παρατηρείται στο φρέντο καπουτσίνο και στον καφέ φίλτρου.

Σύνοψη:

Παρά την αύξηση στις υψηλές τιμές, η Πάτρα παραμένει στις φθηνότερες πόλεις. Τα φρέντο είναι πιο προσιτά και ο εσπρέσο της πόλης είναι ο πιο φθηνός στην Ελλάδα.

Λάρισα: Σταθερές τιμές με μικρές αυξήσεις

Ο φθηνότερος καφές στη Λάρισα είναι ο εσπρέσο και ο ελληνικός και ο εσπρέσο στα €1,83, ενώ ο ακριβότερος είναι ο φρέντο καπουτσίνο που φτάνει μέχρι και €2,80.

Σε σχέση με το 2024:

Advertisement

Ελάχιστες τιμές: ανέβηκαν ελαφρώς σε 3 από τα 7 είδη, ενώ στα υπόλοιπα παραμένουν σταθερές ή λίγο χαμηλότερες.





ανέβηκαν ελαφρώς σε 3 από τα 7 είδη, ενώ στα υπόλοιπα παραμένουν σταθερές ή λίγο χαμηλότερες. Μέγιστες τιμές: ελαφρώς ανοδικές σε 5 από τα 7 είδη, με τη μεγαλύτερη αύξηση στο φραπέ και στο καπουτσίνο με +€0,30.

Πού βλέπουμε τις μεγαλύτερες διαφορές;

Οι τιμές γενικά είναι σχετικά σταθερές. Τη μεγαλύτερη διαφορά τη βλέπουμε στις ήπιες αυξήσεις στις υψηλότερες τιμές.

Σύνοψη

Η Λάρισα διατηρεί σταθερή εικόνα τιμών, με μικρές αυξήσεις, προσφέροντας ελεγχόμενες διαφορές ανά καφέ.

Βόλος: Προσιτές επιλογές για κάθε καφέ

Ο φθηνότερος καφές στον Βόλο είναι ο ελληνικός στα €1,50, ενώ ο ακριβότερος είναι ο φρέντο καπουτσίνο που φτάνει τα €2,70.

Σε σχέση με το 2024:

Ελάχιστες τιμές : ανέβηκαν σε 4 από τα 7 είδη, ενώ στα υπόλοιπα παραμένουν σταθερές ή λίγο χαμηλότερες.





: ανέβηκαν σε 4 από τα 7 είδη, ενώ στα υπόλοιπα παραμένουν σταθερές ή λίγο χαμηλότερες. Μέγιστες τιμές: μισές αυξήθηκαν, μισές έπεσαν, με τη μεγαλύτερη πτώση στον καφέ φίλτρου (-€0,60).





Πού βλέπουμε τις μεγαλύτερες διαφορές;

Η μεγαλύτερη πτώση σε σχέση με πέρυσι έγινε στις υψηλότερες τιμές του καφέ φίλτρου αλλά και στην αύξηση των χαμηλότερων τιμών στα φρέντο.

Σύνοψη:

Ο Βόλος προσφέρει προσιτές επιλογές σχεδόν για κάθε καφέ, με τις αυξήσεις να είναι ήπιες και τα φρέντο να παραμένουν σχετικά προσιτά σε σχέση με τις υπόλοιπες πόλεις.

Κρήτη (Ηράκλειο): Τα φρέντο εκτοξεύουν τις τιμές

Ο φθηνότερος καφές στην Κρήτη είναι ο ελληνικός στα €1,50, ενώ ο ακριβότερος είναι ο φρέντο καπουτσίνο στα €3,3, με τον φίλτρου επίσης πολύ ψηλά στα €3..

Σε σχέση με το 2024:

Ελάχιστες τιμές: κυρίως σταθερές ή λίγο χαμηλότερες





κυρίως σταθερές ή λίγο χαμηλότερες Μέγιστες τιμές: ανέβηκαν σε όλα τα είδη, με μεγάλες διαφορές. Το ακριβότερο καπουτσίνο αυξήθηκε κατά €0,80, το φρέντο καπουτσίνο κατά €0,70, ενώ ο φραπέ κατά €0,70.

Πού βλέπουμε τις μεγαλύτερες διαφορές;

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις παρατηρούνται στις υψηλότερες τιμές, ιδίως στο καπουτσίνο, το φρέντο καπουτσίνο και τον φραπέ.

Σύνοψη

Η Κρήτη παραμένει η πιο ακριβή περιοχή συνολικά, με τα φρέντο να είναι ιδιαίτερα ακριβά και τις υψηλότερες τιμές να ανεβαίνουν έντονα.

Όπως υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση, στο Pricefox , πέρα από τις συγκριτικές έρευνες τιμών καφέ, στην πλατφόρμα οι καταναλωτές μπορούν να συγκρίνουν τιμές σε ασφάλειες αυτοκινήτου και πακέτα ρεύματος, βρίσκοντας ό,τι ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες τους και εξοικονομώντας έως και 40%.