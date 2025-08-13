Συναγερμός σήμανε μετά τις 11 το πρωί της Τετάρτης 13 Αυγούστου για έναν άνδρα που έπεσε από μεγάλο ύψος σε παραλία του Ηρακλείου. Άμεσα στήθηκε επιχείρηση για τη διάσωσή του στην περιοχή της Αγίας Πελαγίας, κοντά στην παραλία Μονοναύτης.

Πρόκειται για έναν εργαζόμενο, 55 χρόνων, που εκτελούσε εργασίες σε ξενοδοχείο, ο οποίος έπεσε από ύψος περίπου 8 μέτρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εργαζόμενος καθάριζε την πισίνα ξενοδοχείου, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε στον γκρεμό.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, ΕΜΑΚ και ΕΚΑΒ, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να μεταφερθεί σε νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εργαζόμενος φαίνεται να στάθηκε τυχερός καθώς παρελήφθη από το ασθενοφόρο σε καλή κατάσταση και δεν κινδυνεύει η υγεία του.

Πηγή: neakriti.gr