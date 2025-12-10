Η Ευγενία Μανωλίδου ανοίγει σταθερά το δικό της βήμα, πετυχαίνοντας κάτι εξαιρετικά σπάνιο: να χαράζει τη δική της προσωπική και διακριτή διαδρομή, αν και συνοδοιπόρος στη ζωή με τον πληθωρικό και υπερ-κινητικό Άδωνι Γεωργιάδη.

Σύζυγος υπουργού, μητέρα, με καριέρα μουσικού αλλά και τηλεπαρουσιάστριας στο παρελθόν, η Ευγενία Μανωλίδου δοκιμάζεται τα τελευταία χρόνια σε ένα νέο ρόλο που την ενθουσιάζει: η κυρία της Ελληνικής Αγωγής, που συνδυάζει με επιτυχία το επιχειρείν με την Εκπαίδευση. Συνομιλώντας με την εκδότη της HuffPost, Έμη Λιβανίου, δεν κρύβει το πάθος της για τον στόχο που έχει θέσει:

«Τι πιο ωραίο τα παιδιά να ξεκινήσουν τα Χριστούγεννα και οι μεγάλοι με ένα βιβλίο που σε ηρεμεί. Η ανάγνωση των γονέων, ή των συγγενών, ή των φίλων προς τα παιδιά, έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι λειτουργεί ευεργετικά τόσο στον εγκέφαλο των μικρών όσ και των μεγάλων. Και στην επαφή, στην επικοινωνία μεταξύ των δύο ανθρώπων.Το να διαβάσεις ένα βιβλίο στα παιδιά, σε κάποιο παιδί, δίνει το ερέθισμα για μία επικοινωνία, για μία συζήτηση. Και επειδή για μένα, το ωραίότερο θέμα συζήτησης για τους Έλληνες θεωρώ ότι είναι ο ελληνικός Πολιτισμός, η γλώσσα μας, η ιστορία μας…»

Η Ελληνική Αγωγή έχει κάνει από την πρώτη στιγμή «σημαία» της τα αρχαία ελληνικά και η Ευγενία Μανωλίδου προχώρησε σε μία «καινοτομία», προσθέτοντας στα μαθήματα και στα βιβλία για ενήλικες, μία νέα σειρά που αισιοδοξεί ότι θα γοητεύσει τα μικρά παιδιά. Παραμύθια βγαλμένα από την Ελληνική Μυθολογία, που η ίδια συν-υπογράφει: «Τα βιβλία που γράφουμε στην Ελληνική Αγωγή, ναι με φέρουν το δικό μου όνομα, αλλά από κάτω έχουν και την γνώση και την επιμέλεια φιλολόγων της Ελληνικής Αγωγής, Και όχι μόνο, γιατί τα βιβλία αυτά που βλέπεις είναι και της Ελληνοεκδοτικής, οπότε έχει προηγηθεί μία συλλογική δουλειά επιστημονική. Η ιδέα ήταν δική μου και είναι ο τρόπος με τον οποίο θέλω να διδαχθούν τα παιδιά τα αρχαία ελληνικά. Παρ’ όλα αυτά η δουλειά που έχει γίνει για να δημιουργήσουμε τα παραμύθια, έγινε από φιλολόγους», εξηγεί με ενθουσιασμό.

«Θέλω οι νέοι να έχουν την Ελλάδα μέσα τους»

Από τα παιδιά-αναγνώστες, η συζήτηση περνάει και στα δικά της παιδιά, που ζουν αυτή την περίοδο στο εξωτερικό «για το αντικείμενο που έχουν επιλέξει να ακολουθήσουν… Ήταν καλύτερο σε αυτή την περίοδο της ζωής τους να είναι έξω, χωρίς να αποκλείουν την περίπτωση να επιστρέψουν. Βεβαίως, αυτό που εγώ θέλω πάρα πολύ από τους νέους μας είναι όχι απαραιτήτως να μείνουν στην Ελλάδα (…) αλλά να έχουν την Ελλάδα μέσα τους. Δηλαδή σε οποιοδήποτε μέρος και αν πάνε, όσα χρόνια και να περάσουν, να επιστρέφουν στην Ελλάδα»

Η ζωή με τον «ασταμάτητο» Άδωνι Γεωργιάδη

«Ξυπνάμε στις 6:00 το πρωί. Το βράδυ, γύρω στις 10 και μισή ή 11:00 προσπαθούμε να κοιμόμαστε», λέει, εξηγώντας πως τα βγάζουν πέρα η ίδια και ο υπουργός Υγείας με τις ατέλειωτες επαγγελματικές και κοινωνικές υποχρεώσεις…

«Προσπαθούμε να μην ξενυχτάμε πολύ, να φεύγουμε νωρίτερα. Προσπαθούμε, όσο μπορούμε, να κοιμόμαστε περισσότερο. Όταν δεν κοιμόμαστε, μας λείπει πολύ την άλλη μέρα. Και γενικότερα προσπαθούμε να υιοθετήσουμε έναν πιο υγιή τρόπο ζωής. Ο Άδωνις προσπαθεί να εφαρμόζει πολλές «συνταγές» για υγιέστερη ζωή στο σπίτι. Να κάνει όσο μπορεί περισσότερο γυμναστική. Δηλαδή, δεν θα κάθεται να βλέπει τηλεόραση. Θα είναι πάντα όρθιος. Θα κινείται την ώρα που βλέπει τηλεόραση», εξηγεί και συμπληρώνει λίγο παρακάτω ότι η ίδια θαυμάζει την στοχο-προσήλωσή του:

«Κάνει το όνειρό του πράξη, ναι. Το θαυμάζω πάρα πολύ. Είναι πραγματικά ασταμάτητος!»

Το ανανεωμένο «look» του Άδωνι: «Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ το αποτέλεσμα»

Η Ευγενία Μανωλίδου απαντά στην Έμη Λιβανίου και για την ανανεωμένη εμφάνιση του Άδωνι Γεωργιάδη, που ο ίδιος ο υπουργός Υγείας εξήγησε (και) τηλεοπτικά.

Έμη Λιβανίου: Σου αρέσει το αποτέλεσμα;

Eυγενία Μανωλίδου: Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ το αποτέλεσμα. Καλό είναι όλοι οι άνθρωποι να κάνουν αυτό που θέλουν και νιώθουν. Καλό είναι να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν, όταν αισθάνονται εκείνοι όμορφα (…) Εγώ είμαι υπέρ του να κάνει ο καθένας αυτό που αισθάνεται. Δηλαδή, δεν παρεμβαίνω στη ζωή του άλλου. Ό,τι θέλει να κάνει, θα το κάνει.

Έμη Λιβανίου: Καλά, θα σε ρώτησε.

Ευγενία Μανωλίδου: Εντάξει, δεν με ρωτάει και για τα πάντα. (γέλια) Δεν με ρωτάει για όλα.

