Τα σκαλιά της εκκλησίας ανέβηκαν η Εβίνα Γιακουμάτου και ο Ελπιδοφόρος Παπανικολόπουλος το βράδυ της Παρασκευής (10/10). Ο γάμος τους έγινε στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και Αγίας Ειρήνης στο «Politia Tennis Club» στην Κηφισιά.

Κουμπάρος στη γαμήλια τελετή ήταν ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Advertisement

Advertisement

Η νύφη, Εβίνα Γιακουμάτου είναι κόρη του πρώην υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, Γεράσιμου Γιακουμάτου, αλλά και στέλεχος του κόμματος, και ο Ελπιδοφόρος Παπανικολόπουλος, είναι πρώην συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Δείτε φωτογραφίες από το μυστήριο