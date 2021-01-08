Οι γιατροί του ΚΑΤ επιβεβαίωσαν τους χειρότερους φόβους για τον 24χρονο, ο οποίος ανήμερα των Θεοφανίων έπεσε στα νερά της Αμαρύνθου στην Εύβοια για να πιάσει τον σταυρό: τετραπληγία.

Η κατάσταση της υγείας του παραμένει σοβαρή, αναφέρει το ρεπορτάζ του Mega, αλλά και τα ρεπορτάζ των τοπικών σάιτ, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει διαπιστωθεί σοβαρή κάκωση στον αυχένα η οποία επηρεάζει και τη λειτουργία του νωτιαίου μυελού.

Συγγενείς και συνεργάτες του μιλάνε για ένα ευαίσθητο παιδί και υποστηρίζουν ότι έπεσε να πιάσει τον σταυρό γιατί το είχε τάμα για τον άρρωστο αδερφό του.

Ο 24χρονος έχει σταθεί στο πλευρό του αδερφού του ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας, ενώ την παραμονή των Χριστουγέννων έγινε δότης του μυελού των οστών.

“Λίγο Σάλιο αρκεί! Η χαρά των Χριστουγέννων για εμένα ήρθε σήμερα !! Έκανα κάτι που το ήθελα πραγματικά και πολύ ! Εύχομαι σε όλο το κόσμο Υγεία και χαρές! και Σε εκείνους που βρίσκονται στα νοσοκομεία να έχουν γρήγορη ανάρρωση και περαστικά !!!!! Καλά Χριστούγεννα! Δώσε αίμα -> δώσε αιμοπετάλια-> Γίνε Δότης μυελού με λίγο Σάλιο -> Σώσε μια ζωή ! Γίνε ένας ήρωας στα μάτια του ανθρώπου που σε χρειάζεται ! Ενημερώσου !”, είχε ανεβάσει ο 24χρονος στο Facebook.

