Για πολλοστή μέρα τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων και της Ασφάλειας Πατρών αναζητούν στο Γουδή και στου Ζωγράφου στοιχεία, που θα τους οδηγήσουν στον εντοπισμό της 16χρονης Λόρα, η εξαφάνιση της οποιας εδώ και μέρες έχει σημάνει συναγερμό στις αρχές.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν βίντεο από τα Νοσοκομεία Παίδων και την οδό Μικράς Ασίας, στα οποία είδαν ότι η 16χρονη κατηφόρισε προς την οδό Μιχαλακοπούλου, αλλά λίγο πριν από τη διασταύρωση τα ίχνη της χάθηκαν και πάλι.

Συνεχίζουν τις προσπάθειές τους στο συγκεκριμένο σημείο, ακόμα και με τη φωτογραφία της έφηβης στα χέρια, με την ελπίδα ότι θα εντοπίσουν νέο βιντεοληπτικό υλικό, που να τους βοηθά, ή κάποιον φερέγγυο μάρτυρα, που να τους δώσει την κατεύθυνση που πήρε η ανήλικη.

Ήδη έχουν διαπιστώσει ότι η παρέα των μαθητών, που υποστήριζαν ότι την είδαν να ψωνίζει σε σούπερ μάρκετ, στην περιοχή του Ζωγράφου, έκαναν λάθος, ενώ λάθος φαίνεται πως έχει κάνει και επιχειρηματίας από τη Βάρη, ο οποίος δήλωσε στις αρχές ότι την είδε εκεί και μάλιστα απαθανάτισε μία κοπέλα με το κινητό τηλέφωνό του.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Όπως προέβλεπε ο σχεδιασμός της 16χρονης να φύγει από τους οικείους της, η έφηβη όχι μόνο απενεργοποίησε το κινητό τηλέφωνό της, αλλά διέγραψε τους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα εξειδικευμένα στελέχη των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση και να ανακτήσουν δεδομένα, κάτι όμως που χαρακτηρίζεται και δύσκολο και χρονοβόρο.

