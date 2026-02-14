Εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης Λόρα Λομπτέφ, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε στίγμα από το κινητό της τηλέφωνο στο Βερολίνο στις 9 Φεβρουαρίου.

Τα νεότερα στοιχεία προκύπτουν από τις γερμανικές αρχές που ερευνούν την υπόθεση, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας που είχε υπογραφεί από Έλληνα εισαγγελέα.

Όπως προκύπτει, η συσκευή της ανήλικης εντοπίστηκε ενεργή στη γερμανική πρωτεύουσα. Το κινητό φαίνεται να χρησιμοποιείται από γυναίκα, χωρίς ωστόσο να έχει εξακριβωθεί αν πρόκειται για την ίδια τη Λόρα.

Η επισύνδεση της συσκευής πραγματοποιήθηκε κατόπιν συντονισμένων ενεργειών μεταξύ των ελληνικών και γερμανικών εισαγγελικών αρχών. Μετά από σχετική έρευνα και λαμβάνοντας υπόψη δημοσιεύματα στη Γερμανία που έκαναν λόγο για οικειοθελή αποχώρηση της ανήλικης, ο αρμόδιος Γερμανός Εισαγγελέας ζήτησε πρόσθετα στοιχεία που να στοιχειοθετούν αρπαγή.

Καθώς, όμως, δεν προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις αρπαγής, οι γερμανικές αρχές αποφάσισαν να διακόψουν την εντολή έρευνας και να παύσουν την επισύνδεση της συσκευής.

Η υπόθεση, από πλευράς Γερμανίας, πλέον αντιμετωπίζεται ως εξαφάνιση και υπόθεση αγνοούμενου προσώπου και όχι ως ενδεχόμενη αρπαγή.

Στο μεταξύ, η Eurojust έχει ζητήσει να πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη τη Δευτέρα (16/2), με τη συμμετοχή εισαγγελικών και αστυνομικών αρχών Ελλάδας και Γερμανίας. Από ελληνικής πλευράς θα συμμετέχουν εκπρόσωποι από την Πάτρα.

Η 16χρονη Λόρα Λομπτέφ εξαφανίστηκε στις 8 Ιανουαρίου 2026 από το σπίτι της στην περιοχή του Ρίου στην Πάτρα.

Το ίδιο απόγευμα ταξίδεψε αεροπορικώς από την Αθήνα στη Φρανκφούρτη με πτήση της Lufthansa. Για την εξαφάνισή της έχει ενεργοποιηθεί AMBER ALERT HELLAS, ενώ έχει εκδοθεί επίσημη αγγελία τόσο από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όσο και από τη γερμανική οργάνωση «Vermisste Kinder».