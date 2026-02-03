Έντεκα λέξεις περιλαμβάνει μόνον η επίσημη απάντηση τής αεροπορικής εταιρείας προς την Ελληνική Αστυνομία για το εάν και πότε ταξίδεψε η 16χρονη Λόρα προς τη Γερμανία. «Η Λόρα ταξίδεψε μόνη με την πτήση LH1283/08JAN26. Δεν έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες» αναφέρεται στην απάντηση, μία απάντηση όμως η οποία έφθασε στις ελληνικές αρχές, ύστερα από πέντε διαδοχικά αιτήματα και την παρέλευση 25 ημερών.



Αυτή η χρονική καθυστέρηση σίγουρα συνέβαλε στην άσκοπη κινητοποίηση στελεχών της Ασφάλειας Πατρών και της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, που για περίπου δύο εβδομάδες αναζητούσαν πόρτα – πόρτα τη 16χρονη γύρω από τα Νοσοκομεία Παίδων, την περιοχή του Γουδή και την Πολυτεχνειούπολη του Ζωγράφου. Μπορεί, όμως, όπως ανέφερε αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ στη HuffPost να συνέβαλε στο να χαθούν για πάντα τα ίχνη της Λόρας, καθώς πέρασαν 25 ημέρες και είναι ιδιαίτερα δύσκολο πλέον να βρεθεί βιντεοληπτικό υλικό με τις κινήσεις της, μετά την άφιξή της στη Φρανκφούρτη.



Οι Έλληνες αστυνομικοί θεωρούν πολύ πιθανό η Λόρα να είχε τελικό προορισμό το Αμβούργο, καθώς εκεί έμενε στο παρελθόν και έχουν ενημερώσει τις γερμανικές αρχές, που εάν εντοπίσουν τη 16χρονη θα πρέπει να τη θέσουν σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης.

HuffPost Greece – email αεροπορικής εταιρείας για την εξαφάνιση της 16χρονης