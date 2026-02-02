Μια νέα μαρτυρία έρχεται στο φως για την υπόθεση της εξαφάνισης της ανήλικης Λόρας, που έχει προκαλέσει σοκ και ανησυχία.

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, που θεωρείται «κλειδί», η Λόρα βρισκόταν στην ίδια πτήση από την Αθήνα προς τη Φρανκφούρτη μαζί με έναν νεαρό άνδρα. Ο μάρτυρας τόνισε ότι η κοπέλα δεν ταξίδευε μόνη της, αλλά φαινόταν να γνωρίζει τον άνδρα, με τον οποίο συνομιλούσε συνεχώς καθ’ όλη τη διάρκεια της πτήσης.

Advertisement

Advertisement

Σε δηλώσεις του, ο μάρτυρας υπογράμμισε ότι η Λόρα σηκωνόταν συχνά από τη θέση της για να μιλήσει μαζί του, ενώ διευκρίνισε ότι οι δύο επιβάτες δεν κάθονταν δίπλα-δίπλα. Παράλληλα, εξέφρασε την επιθυμία του να συμβάλει στην αναζήτηση της νεαρής, παρέχοντας ακριβείς πληροφορίες για τις θέσεις τους μέσα στο αεροσκάφος.

Η Λόρα με κάποιον συνομιλεί

Στο μεταξύ, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον οδηγό ταξί που μετέφερε τη Λόρα από την Ομόνοια στο αεροδρόμιο, ενώ δεν κατάφεραν να εντοπίσουν τον οδηγό ταξί που λίγες ώρες νωρίτερα είχε μεταφέρει την 16χρονη από του Ζωγράφου στο ταξιδιωτικό γραφείο της Ομόνοιας.

Από το σύνολο της εξέτασης του υλικού από τις κάμερες και τις μαρτυρικές καταθέσεις προκύπτει ότι η Λόρα με κάποιον συνομιλεί, πιθανότατα μέσω διαδικτυακής εφαρμογής. Έτσι, εκτιμάται ότι μετά την άφιξή της στη Γερμανία κάποιος την περίμενε. Οι ερευνητές θεωρούν ότι η 16χρονη δεν περιφέρεται στη Γερμανία αλλά βρίσκεται σε κάποιο σπίτι και συγκεκριμένα σε χώρο που ίσως ανήκει στον άνθρωπο που πήγε να συναντήσει.

Οι έρευνες έχουν επικεντρωθεί στο Αμβούργο, την πόλη όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε η Λόρα. Πρόκειται για μια περιοχή που η 16χρονη γνωρίζει καλά, ωστόσο οι κάτοικοι δηλώνουν ότι κανείς δεν την έχει δει πρόσφατα.

Δεν την αναζητούν οι Αρχές στην Γερμανία

Η γερμανική αστυνομία δεν αναζητά πλέον την Λόρα, καθώς δεν υπάρχει ένδειξη αρπαγής. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η ανήλικη έχει αποχωρήσει από το σπίτι της οικειοθελώς και δεν φαίνεται να έχει υποστεί κάποια παράνομη ενέργεια.

Σε περίπτωση που η Λόρα εντοπιστεί και καταγγείλει κακοποιητική συμπεριφορά από τους γονείς της, δεν θα παραδοθεί σε κάποιον κηδεμόνα. Αντίθετα, θα μεταφερθεί σε δομή προστασίας για ανήλικα παιδιά, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλειά της.