Αγνωνιώδεις είναι οι έρευνες των αρχών που αναζητούν ίχνη της 16χρονης Λόρας, που αγνοίεται εδώ και 18 ημέρες.

Στο μικροσκόπιο έχει μπει νέο βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταστήματος στην περιοχή του Ζωγράφου, στο οποίο εμφανίζεται μια κοπέλα με όμοια χαρακτηριστικά.

Το βίντεο έχει ημερομηνία 21 Ιανουαρίου – 10 ημέρες μετά την τελευταία καταγραφή της Λόρας σε κάμερα.

Ειδικότερα, την προηγούμενη Τετάρτη, κοντά στην Πολυτεχνειούπολη και το νεκροταφείο, ενώ έβρεχε καταρρακτωδώς ένα κορίτσι μπήκε στο εν λόγω κατάστημα και ρωτούσε τον ιδιοκτήτη που βρίσκονται οι θυρίδες παραλαβής δεμάτων.

Η νεαρή κοίταξε γύρω της και έφυγε μετά από σχεδόν 20 δευτερόλεπτα. «Από όσα έχω δει στην τηλεόραση, από τον τρόπο που μιλούσε (σπαστά ελληνικά), αλλά και από την ανησυχία που είχε στο βλέμμα της, σκέφτηκα ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είναι η Λόρα. Το βίντεο βρίσκεται στα χέρια των Αρχών» δήλωσε στον ΣΚΑΙ ο ιδιοκτήτης του καταστήματος.

Οι επικεφαλής των ερευνών εξετάζουν το βίντεο εξονυχιστικά και θεωρούν πολύ πιθανόν η κοπέλα στα συγκεκριμένα πλάνα να είναι η Λόρα.

Στο βίντεο τα χαρακτηριστικά της κοπέλας καταγράφονται καθαρά ενώ πληροφορίες λένε ότι ταυτοποιείται και το μαύρο μπουφάν που φορούσε η Λόρα και σε προηγούμενο βίντεο.

Αν όντως τελικά αυτό αποδειχθεί, τότε σημαίνει ότι το κορίτσι βρίσκεται ακόμα στην Ελλάδα και δεν έχει διαφύγει στο εξωτερικό. Η 16χρονη Λόρα αγνοείται από τις 8 Ιανουαρίου, όταν έφυγε από το σπίτι της στην Πάτρα.

(με πληροφορίες από ΣΚΑΪ)