Ένα ακόμα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας έλαβε χώρα το μεσημέρι της Δευτέρας (15/12) στα Εξάρχεια, όταν ο σύντροφος μίας γυναίκας πήγε στο κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών που εργάζεται και την έβγαλε έξω με την χρήση βίας, απειλώντας την με ψεύτικο όπλο.

Ο σύντροφος την πλησίασε και αφού την απείλησε, την έβαλε σε ΙΧ που οδηγούσε φίλος του, ενώ στην συνέχεια την εξύβρισε και την απείλησε με ψεύτικο όπλο. Αμέσως, συνάδελφοι της γυναίκας ειδοποίησαν την Αστυνομία και λίγο αργότερα αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης εντόπισαν το ζευγάρι στην οδό Αχαρνών.

Για το περιστατικό συνελήφθη ο σύντροφος, ενώ στην κατοχή του εντοπίστηκε το ψεύτικο όπλο. Τόσο ο άνδρας όσο και η σύντροφός του οδηγήθηκαν στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Ομονοίας, όπου συνεχίζεται η έρευνα για το σοβαρό αυτό περιστατικό.