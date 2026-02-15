Στη σύλληψη ενός 45χρονου από το Ιράν προχώρησαν στελέχη Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας, στην περιοχή των Εξαρχείων, καθώς του άρεσε να αυτοϊκανοποιείται στη μέση του δρόμου.

Τελευταίο θύμα του μία 27χρονη, η οποία είδε τον 45χρονο επί της οδού Καλλιδρομίου με κατεβασμένο το φερμουάρ και έβαλε τις φωνές. Περίοικοι τον εγκλώβισαν και τον παρέδωσαν στους αστυνομικούς, τους οποίους κάλεσε η κοπέλα.

Advertisement

Advertisement

Περίπου μία εβδομάδα νωρίτερα μία 25χρονη είχε καταγγείλει στην αστυνομία ότι ένας άνδρας στην οδό Ιουστινιανού είχε μείνει απέναντί της και την παρατηρούσε για να αυτοϊκανοποιηθεί. Το ίδιο είχε καταγγείλει μία ημέρα νωρίτερα ένα ανήλικο κορίτσι, αλλά και η 27χρονη αδελφή της.

Στο Αστυνομικό Τμήμα Εξαρχείων κλήθηκαν και τα τρία θύματα των προηγούμενων ημερών, τα οποία αναγνώρισαν χωρίς επιφύλαξη τον 45χρονο.