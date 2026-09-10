Μπροστά σε ένα ασυνήθιστο θέαμα βρέθηκαν κάτοικοι και επισκέπτες στα Εξάρχεια την Τρίτη όταν είδαν ένα φίδι ανάμεσα σε γλάστρες. Το φίδι εντόπισε ένας κάτοικος της περιοχής, ο οποίος κάλεσε άμεσα την Πυροσβεστική.
Όπως έκανε γνωστό ο Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής «ΑΝΙΜΑ», που παρέλαβε από την Πυροσβεστική τον «Όφι των Εξαρχείων» πρόκειται για λιμνόφιδο.
«Δεν είναι η πρώτη φορά που εντοπίζεται φίδι στα Εξάρχεια, αλλά συνήθως πρόκειται για λαφιάτες ή σαΐτες» αναφέρει η ΑΝΙΜΑ.
«Τα ζώα αυτά ζουν συχνά σε ακάλυπτους και παλιά σπίτια, τρώνε ποντίκια, διάφορα έντομα, νεοσσούς» σημειώνει.