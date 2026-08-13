Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Τα ανακριτικά κλιμάκια του Πυροσβεστικού Σώματος προχώρησαν σε έξι συλλήψεις για εμπρησμούς από αμέλεια και παράνομες θερμές εργασίες σε Ηλεία, Έβρο, Αττική, Χίο, Θεσπρωτία και Φωκίδα.

Οι παραβάτες εντοπίστηκαν κατά την αυτόφωρη διαδικασία και αντιμετωπίζουν διοικητικά πρόστιμα, καθώς οι ενέργειές τους πραγματοποιήθηκαν σε περιοχές με υψηλό δείκτη επικινδυνότητας πυρκαγιάς.

Από την αρχή του έτους, οι αρχές έχουν πραγματοποιήσει συνολικά 292 συλλήψεις και έχουν επιβάλει 703 διοικητικά πρόστιμα για παρόμοιες παραβάσεις σε όλη την επικράτεια.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία παραμένει σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και απευθύνει ισχυρή σύσταση στους πολίτες για την αυστηρή τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας.

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Άμεση ήταν η κινητοποίηση των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Δ.Α.Ε.Ε. του Πυροσβεστικού Σώματος για έξι διαφορετικές περιπτώσεις σε Ηλεία, Έβρο, Αττική, Χίο, Θεσπρωτία και Φωκίδα, οι οποίες οδήγησαν σε συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Ειδικότερα:

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Στο Χάβαρι Ηλείας, συνελήφθη ημεδαπός, ηλικίας 63 ετών, για εμπρησμό από αμέλεια, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 12 Αυγούστου 2026 στην Κοινότητα Χαβαρίου του Δήμου Ήλιδας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά προκλήθηκε από απόρριψη υπολείμματος καπνίσματος (τσιγάρου) σε γεωργική έκταση ιδιοκτησίας του, έλαβε γρήγορα διαστάσεις και επεκτάθηκε σε όμορες γεωργικές εκτάσεις με ελαιόδεντρα. Ο ημεδαπός συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.185,63 ευρώ.

Στο Διδυμότειχο Έβρου, συνελήφθη από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Διδυμοτείχου ημεδαπή, ηλικίας 63 ετών, για εμπρησμό από αμέλεια, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 12 Αυγούστου 2026 στην περιοχή Αγίας Φωτεινής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά το άναμμα φωτιάς σε υπαίθριο χώρο, με σκοπό την παρασκευή φαγητού. Από την πυρκαγιά κάηκαν περίπου τρία (3) στρέμματα ξηρών χόρτων σε οικοπεδικούς χώρους. Η ημεδαπή συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ της επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.964,84 ευρώ.

Στο Πέραμα Αττικής, συνελήφθη από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Πειραιά ημεδαπός, ηλικίας 76 ετών, ως υπεύθυνος έργου, για θερμές εργασίες που εκτελούνταν στις 12 Αυγούστου 2026 σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από πάρκο, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, ενώ για την περιοχή ίσχυε δείκτης επικινδυνότητας κατηγορίας 4 (πολύ υψηλή). Ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

Στη Χίο, συνελήφθη ημεδαπή για εκτέλεση θερμών εργασιών στις 12 Αυγούστου 2026 στην Δ.Ε. Ομηρούπολης του Δήμου Χίου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε ημέρα κατά την οποία ο δείκτης επικινδυνότητας ήταν κατηγορίας 4 (πολύ υψηλή). Σε βάρος της επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

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Στη Θεσπρωτία, συνελήφθη από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Θεσπρωτίας ημεδαπός για εμπρησμό από αμέλεια, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα, 13 Αυγούστου 2026 στην Τ.Κ. Σκανδάλου του Δήμου Σουλίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο υπαίτιος προκάλεσε πυρκαγιά σε σωρό με ξηρά χόρτα εντός οικοπεδικού χώρου, έπειτα από απόρριψη υπολείμματος καπνίσματος (τσιγάρου). Ο ημεδαπός συνελήφθη και ακολούθησε η αυτόφωρη διαδικασία, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.093,75 ευρώ.

Στον Πάνορμο Δωρίδος Φωκίδας, συνελήφθη από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Ιτέας ημεδαπός για χρήση τροχου, σήμερα 13 Αυγούστου 2026 και περί ώρα 11:36, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, ενώ για την περιοχή ίσχυε πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4. Ο ημεδαπός συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 13 Αυγούστου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 703 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.097.530,71 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 292 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 262 (89,73%) είναι από αμέλεια και οι 30 (10,27%) από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και τα κατά τόπους Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.), λόγω των ιδιαίτερα ευνοϊκών συνθηκών για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών, με ενισχυμένους ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες, βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη και αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την άμεση διερεύνηση κάθε έναρξης πυρκαγιάς και την απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

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Παράλληλα, απευθύνεται ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να τηρούν απαρέγκλιτα τις ισχύουσες απαγορεύσεις και τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών, να συμβουλεύονται καθημερινά τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και να αποφεύγουν κάθε ενέργεια ή δραστηριότητα που δύναται να προκαλέσει πυρκαγιά.

Η αυξημένη προσοχή, η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η υπεύθυνη συμπεριφορά όλων αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την αποτροπή εκδήλωσης πυρκαγιών, την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.

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