Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προβλέπει ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας πέντε για την Αττική, τη Βοιωτία, την Εύβοια, την Αργολίδα και την Κορινθία.

Πολλές περιοχές της χώρας βρίσκονται σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου κατηγορίας τέσσερα, θέτοντας τον κρατικό μηχανισμό σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Η Πυροσβεστική διατηρεί εναέρια και επίγεια μέσα επιτήρησης σε διαρκή επιφυλακή, ενώ οι αρμόδιες τοπικές αρχές έχουν ενημερωθεί για τη λήψη μέτρων.

Σημαντικό τμήμα της επικράτειας έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης λόγω των ιδιαίτερα αυξημένων συνθηκών επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιών.

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Σε κατάσταση συναγερμού τίθεται αύριο, Παρασκευή 14 Αυγούστου, σημαντικό τμήμα της χώρας, καθώς ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προβλέπει ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορίας 5, σε Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Παράλληλα, σε πολλές ακόμη περιοχές προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος, κατηγορίας 4, γεγονός που θέτει τον κρατικό μηχανισμό και τις αρμόδιες υπηρεσίες σε αυξημένη ετοιμότητα.

Οι ιδιαίτερα αυξημένες συνθήκες επικινδυνότητας έχουν οδηγήσει σε ενισχυμένη επιχειρησιακή ετοιμότητα της Πυροσβεστικής, με εναέρια και επίγεια μέσα επιτήρησης να βρίσκονται σε επιφυλακή, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι των περιοχών που βρίσκονται στο «κόκκινο» έχουν ενημερωθεί για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων.

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Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για αύριο, Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026, προβλέπεται:

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (νήσος Κυθήρων)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΕ Αχαΐας, ΠΕ Ηλείας)

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Ζακύνθου)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής και Άγιον Όρος)

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

Περιφέρεια Κρήτης

Σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) έχουν τεθεί για αύριο:

H Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Οι Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας, Κορινθίας, Αρκαδίας και Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Οι Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Η Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Η Περιφέρεια Κρήτης

Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής και το Άγιον Όρος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Οι Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου

Οι Περιφερειακές Ενότητες Καβάλας, Θάσου, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης