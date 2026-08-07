Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code θέτει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας την Περιφέρεια Κρήτης, καθώς και τις Περιφερειακές Ενότητες Χίου, Σάμου και Ικαρίας, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών που προβλέπεται για το Σάββατο 8 Αυγούστου 2026.

Η απόφαση ελήφθη μετά την αξιολόγηση της Ομάδας Έκδοσης του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η οποία κατέταξε τις συγκεκριμένες περιοχές στην Κατηγορία Κινδύνου 4 (Πολύ Υψηλός Κίνδυνος Πυρκαγιάς).

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη, πολύ υψηλός κίνδυνος προβλέπεται ειδικότερα για:

την Περιφέρεια Κρήτης ,

, τις Περιφερειακές Ενότητες Χίου, Σάμου και Ικαρίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Η ενεργοποίηση του Red Code σημαίνει πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, με κινητοποίηση και ανάπτυξη του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και των κατάλληλων υλικών και μέσων, ώστε να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενες έκτακτες ανάγκες και οι συνέπειες από ένα πιθανό καταστροφικό φαινόμενο.

Παράλληλα, προβλέπεται η δρομολόγηση δράσεων άμεσης αποκατάστασης, παροχής βοήθειας και υποστήριξης, με στόχο τον περιορισμό των επιπτώσεων σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Στο πλαίσιο της αυξημένης ετοιμότητας, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες των παραπάνω περιοχών καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.), προκειμένου να εξετάσουν ζητήματα πρόληψης, ετοιμότητας και αντιμετώπισης κινδύνων από πιθανές δασικές πυρκαγιές.

Την ίδια ώρα, σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code παραμένει και η Περιφέρεια Αττικής, εξαιτίας της αυξημένης πιθανότητας εκδήλωσης επικίνδυνων αναζωπυρώσεων με καταστροφικές συνέπειες στις περιοχές που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 31ης Ιουλίου 2026.