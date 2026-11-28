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Η Φαίη Σκορδά τοποθετεί τον γάμο της με τον αρχιτέκτονα Αλέξανδρο Αθανασιάδη μετά το Πάσχα και πριν τον Ιούλιο του 2027, όπως είπε το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026 στην εκπομπή «For You» του ANT1. Ακριβής ημερομηνία δεν έχει ανακοινωθεί και, όπως παραδέχτηκε η ίδια, οι ετοιμασίες δεν έχουν ξεκινήσει.

Η ερώτηση για τον γάμο ήρθε στον αέρα της πρωινής εκπομπής του Σαββάτου. Η παρουσιάστρια απάντησε με χιούμορ και έδειξε ότι δεν την αγχώνει η οργάνωση.

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NDP- Η Φαίη Σκορδά και ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης

Πότε θα γίνει ο γάμος της Φαίης Σκορδά;

Ο γάμος δεν έχει ακόμη ημερομηνία. Όταν ο συμπαρουσιαστής της Άρης Καβατζίκης πρότεινε το διάστημα «μετά το Πάσχα και πριν τον Ιούλιο», η Φαίη Σκορδά απάντησε: «Ναι, κάπου εκεί το βλέπω».

Μια συνάδελφός της είχε αναφέρει τον Ιούλιο. Η ίδια είπε ότι τον φαντάζεται λίγο νωρίτερα, την άνοιξη ή τις αρχές του καλοκαιριού του 2027, σύμφωνα με το tlife.

Τι είπε για τις ετοιμασίες και το νυφικό;

Η Φαίη Σκορδά είπε ότι χρειάζεται περίπου είκοσι ημέρες για να οργανώσει τον γάμο. «Θέλω είκοσι μέρες», ήταν η απάντησή της.

Για το νυφικό αστειεύτηκε ότι θα είναι το πιο εύκολο κομμάτι: «Σε τρία λεπτά εγώ θα το βρω το νυφικό μου».

Ποιος είναι ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης;

Ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης είναι αρχιτέκτονας και σύντροφος της Φαίης Σκορδά. Το ζευγάρι κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τη δημοσιότητα, και η παρουσιάστρια σπάνια μιλά δημόσια για τη σχέση.

Με τις σημερινές δηλώσεις, ο γάμος μπαίνει για πρώτη φορά σε χρονικό πλαίσιο. Η ημερομηνία και ο τόπος μένουν ανοιχτά.

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