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Την ταχύτατη εξάπλωση της φωτιάς στις πλαγιές του Κιθαιρώνα κατέγραψε κάμερα που είχε τοποθετήσει στην κορυφή του βουνού η Ένωση Ραδιοερασιτεχνικών Δικτύων (ΕΡΑΔΙΚ) για την παρακολούθηση του περιβάλλοντος και των καιρικών συνθηκών.

«Όταν ο Σύλλογος Ε.ΡΑ.ΔΙΚ. και φίλοι του προσέφεραν προσωπικό χρόνο και χρήματα για την εγκατάσταση της κάμερας και μετεωρολογικού σταθμού στην κορυφή του Κιθαιρώνα, δεν φανταζόμασταν πως θα χρησιμοποιούσαμε αυτά τα μέσα για καταγραφή ενός τέτοιου καταστροφικού, θανατηφόρου και απελπιστικού γεγονότος. Στο παρακάτω timelapse βλέπουμε την πυρκαγιά να κατακαίει τις νότιες πλαγιές του Κιθαιρώνα και κυρίως την πανέμορφη περιοχή του Πόρτο Γερμενού με συγκλονιστικά μεγάλη ισχύ, το ξημέρωμα της 1ης Αυγούστου. Φλόγες δεκάδων μέτρων, κανένας απολύτως έλεγχος και ισοπεδωτικό κάψιμο χιλιάδων στρεμμάτων μέσα σε λίγες ώρες. Το νέφος της πυρκαγιάς είναι τόσο έντονο, που καταφέρνει και σχηματίζει μικρά ή και μεγαλύτερα νέφη pyrocumulus. Μία πυρκαγιά που ξεκίνησε στην πολύπαθη νότια Βοιωτία και έφτασε ως σχεδόν τον Σαρωνικό κόλπο, για να τερματίσει κυρίως σε ήδη καμένες εκτάσεις, θάλασσα ή εκτάσεις με πολύ λιγότερη καύσιμη ύλη» αναφέρεται στη σχετική ανάρτηση.

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