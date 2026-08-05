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Σε επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη δυτική Αττική, αντιμετωπίζοντας κυρίως καπνογόνα σημεία, μετά την ολονύχτια μάχη με διάσπαρτες εστίες, με στόχο να εμποδίζονται νέες αναζωπυρώσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην περιοχή της Ψάθας, όπου οι φλόγες κατέστρεψαν σπίτια και προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές.

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Νέες φωτογραφίες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας από τον τόπο εκδήλωσης της μεγάλης φωτιάς στην Βοιωτία, αποτυπώνουν τα ίχνη που άφησε η επαφή δύο καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία εκτιμάται ότι αποτέλεσε την αιτία της μεγάλης πυρκαγιάς που έπληξε τη Βοιωτία και την Αττική.

Κατά την εκτίμηση των αξιωματικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, από την επαφή των αγωγών δημιουργήθηκαν σπινθήρες που έπεσαν σε ξερή βλάστηση, προκαλώντας την εκδήλωση της φωτιάς.

Τα τρία κύρια σημεία που απασχολούσαν τις δυνάμεις είναι αυτό μεταξύ Ψάθας και Λούμπας, προς Κανδήλι Μεγάρων αλλά και προς Αγία Παρασκευή – Άγιο Νεκτάριο. Με το πρώτο φως της ημέρας τα εναέρια μέσα ξεκίνησαν τις ρίψεις νερού. Ειδικότερα για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί μέχρι στιγμής 4 ελικόπτερα ενώ στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις οι οποίες βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των αναζωπυρώσεων καθώς, όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού.

Συνολικά, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση από την Υπηρεσία Copernicus, και με βάση δορυφορική εικόνα της πυρκαγιάς στην Αττική και τη Βοιωτία που ελήφθη πρωινές ώρες την Τρίτη 4 Αυγούστου η καμένη έκταση ανέρχεται σε 144.243 στρέμματα και συγκεκριμένα σε Βοιωτία (Ξηρονομή) 30.966 στρέμματα, ενώ σε Αττική/Βοιωτία (Πόρτο Γερμενό) 113.277 στρέμματα.

Για σήμερα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σε Αττική και στις Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας, Χίου και Λέσβου. Για το λόγο αυτό οι παραπάνω περιοχές έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code).

Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) προβλέπει την πλήρη κινητοποίηση του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, με την ενεργοποίηση και ανάπτυξη του αναγκαίου ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και των απαιτούμενων μέσων και πόρων, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

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