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Ο 55χρονος γιος του, που χρησιμοποιούσε το κτίριο ως κατοικία, παραδέχθηκε ότι απέκρυψε τον θάνατο του πατέρα του για να εισπράττει τη σύνταξή του.

Ο συλληφθείς ισχυρίζεται ότι ο πατέρας του απεβίωσε από παθολογικά αίτια πριν από δυόμισι χρόνια, αν και μαρτυρίες κατοίκων τοποθετούν την εξαφάνιση του ηλικιωμένου πολύ παλαιότερα.

Επιπλέον, ο 55χρονος φέρεται να εισέπραττε παρανόμως και τη σύνταξη της αποβιώσασας μητέρας του κατά τα τελευταία επτά χρόνια.

Οι αρχές σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του για απάτη, ψευδή κατάθεση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να προσδιορίσει την ακριβή αιτία και τον χρόνο θανάτου του ηλικιωμένου μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόψυξης.

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Μία υπόθεση που άρχισε ως έρευνα για την πολυετή απουσία ενός ηλικιωμένου εξελίχθηκε σε ένα πρωτοφανές μακάβριο εύρημα στον Μυστρά. Η σορός ενός 90χρονου άνδρα εντοπίστηκε μέσα σε επαγγελματικό καταψύκτη, στο υπόγειο ξενοδοχείου που είχε πάψει να λειτουργεί και χρησιμοποιούνταν ως κατοικία από τον 55χρονο γιο του.

Ο συλληφθείς φέρεται να παραδέχθηκε ότι απέκρυψε τον θάνατο του πατέρα του, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του. Υποστηρίζει, ωστόσο, ότι ο ηλικιωμένος πέθανε από παθολογικά αίτια πριν από περίπου δυόμισι χρόνια, ισχυρισμός που δεν συμβαδίζει με τις μαρτυρίες κατοίκων, οι οποίοι αναφέρουν ότι είχαν να δουν τον 90χρονο τέσσερα ή ακόμη και πέντε χρόνια.

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Η καταγγελία που ξεκίνησε την έρευνα

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται όταν στην Αστυνομική Διεύθυνση Λακωνίας έφτασε πληροφορία ότι ο ηλικιωμένος, γεννημένος το 1936, είχε πάψει εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα να εμφανίζεται στον Μυστρά.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης κάλεσαν το πρωί της Τρίτης 4 Αυγούστου τον 55χρονο γιο του, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για την τύχη του πατέρα του.

Το ψέμα για το διαμέρισμα στην Καισαριανή

Κατά την πρώτη εξέτασή του, ο 55χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι ο πατέρας του δεν βρισκόταν στον Μυστρά, αλλά ζούσε στην Αθήνα και συγκεκριμένα σε διαμέρισμα στην Καισαριανή, όπου τον φρόντιζε οικιακή βοηθός.

Οι αστυνομικοί επιχείρησαν να διασταυρώσουν την πληροφορία και ήρθαν σε επαφή με την αδελφή του 55χρονου. Η γυναίκα φέρεται να τους είπε ότι είχε και η ίδια χρόνια να δει τον πατέρα της και ότι ο ηλικιωμένος είχε μετακομίσει μόνιμα στον Μυστρά από το 2001, όπου διέμενε μαζί με τον γιο του.

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Η κατάθεσή της ανέτρεψε πλήρως τον αρχικό ισχυρισμό του 55χρονου και ενίσχυσε τις υποψίες των αστυνομικών, οι οποίοι αποφάσισαν να προχωρήσουν σε έρευνα στο παλιό ξενοδοχείο.

Η μακάβρια ανακάλυψη στο υπόγειο

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε παρουσία δικαστικού λειτουργού στο ξενοδοχείο ιδιοκτησίας του 55χρονου. Η μονάδα δεν λειτουργούσε πλέον, αλλά ο ίδιος χρησιμοποιούσε το κτίριο ως κατοικία.

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Στον υπόγειο χώρο οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν επαγγελματικό καταψύκτη, ο οποίος εξακολουθούσε να βρίσκεται σε λειτουργία. Στο εσωτερικό του βρέθηκε η σορός του ηλικιωμένου.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το σώμα ήταν γυμνό, χωρίς ρούχα ή υποδήματα και τυλιγμένο εξ ολοκλήρου με νάιλον. Πάνω στο καπάκι του καταψύκτη είχαν τοποθετηθεί βαριά ξύλα, πιθανότατα πλαϊνά τμήματα κρεβατιού, ώστε το καπάκι να παραμένει πιεσμένο και να μην μπορεί να ανοίξει εύκολα.

Στο σημείο κλήθηκαν ιατροδικαστής και συνεργείο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών Σπάρτης. Κατά την έρευνα κατασχέθηκε επίσης ένα αεροβόλο πιστόλι, ενώ δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι βρέθηκαν και δύο αμπούλες αερίου.

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Ο ισχυρισμός του γιου για φυσικό θάνατο

Μετά τον εντοπισμό της σορού, ο 55χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι ο πατέρας του βρισκόταν μέσα στον καταψύκτη. Ισχυρίστηκε όμως ότι δεν ευθύνεται για τον θάνατό του και ότι ο 90χρονος πέθανε από παθολογικά ή φυσικά αίτια πριν από περίπου δύο έως δυόμισι χρόνια.

Κατά τα λεγόμενά του, αντί να δηλώσει τον θάνατο στις αρμόδιες Αρχές, αποφάσισε να τοποθετήσει τη σορό στον καταψύκτη ώστε να εξακολουθεί να εισπράττει τη σύνταξη του ηλικιωμένου.

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Η παραδοχή αυτή αφορά την απόκρυψη του θανάτου και τη συνέχιση της είσπραξης των χρημάτων. Δεν αποτελεί ομολογία ότι προκάλεσε τον θάνατο του πατέρα του, κάτι που έως τώρα δεν έχει προκύψει από την αστυνομική έρευνα.

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Η σύνταξη της μητέρας και τα χρήματα των δύο νεκρών

Η οικονομική διάσταση της υπόθεσης γίνεται ακόμη βαρύτερη, καθώς ο συλληφθείς φέρεται να αποκάλυψε ότι μέσω του πατέρα του εισέπραττε και ποσά που συνδέονταν με τη σύνταξη της μητέρας του.

Η γυναίκα είχε πεθάνει περίπου επτά χρόνια νωρίτερα και ο 90χρονος σύζυγός της λάμβανε τη σύνταξή της ως δικαιούχος. Μετά και τον θάνατο του πατέρα, ο 55χρονος φέρεται να συνέχισε να εισπράττει τόσο τη δική του σύνταξη όσο και τα ποσά που καταβάλλονταν λόγω της αποβιώσασας μητέρας του.

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Το ακριβές χρονικό διάστημα, το συνολικό ποσό και ο τρόπος με τον οποίο γίνονταν οι αναλήψεις αναμένεται να αποτελέσουν αντικείμενο της οικονομικής και προανακριτικής έρευνας.

Οι μαρτυρίες που δεν ταιριάζουν με τα «δυόμισι χρόνια»

Το σημαντικότερο κενό στην εκδοχή του 55χρονου αφορά τον χρόνο θανάτου.

Ο ίδιος μιλά για περίπου δυόμισι χρόνια. Κάτοικοι του Μυστρά, όμως, αναφέρουν ότι είχαν να δουν τον 90χρονο για πολύ μεγαλύτερο διάστημα. Ορισμένοι τοποθετούν την τελευταία εμφάνισή του πριν από τουλάχιστον τρία χρόνια, ενώ άλλες μαρτυρίες κάνουν λόγο για τέσσερα ή ακόμη και πέντε χρόνια.

Κάτοικος της περιοχής δήλωσε ότι ο ηλικιωμένος είχε εξαφανιστεί από την καθημερινότητα του χωριού επί χρόνια και ότι ο γιος του δεν επέτρεπε εύκολα σε τρίτους να πλησιάζουν ούτε στην αυλή του παλιού ξενοδοχείου.

Η χρονική αυτή απόκλιση είναι κρίσιμη, καθώς επηρεάζει τόσο το ύψος της φερόμενης απάτης όσο και την έρευνα για τις πραγματικές συνθήκες του θανάτου.

Η απόψυξη και η νεκροψία που θα δώσουν απαντήσεις

Η ιατροδικαστική εξέταση θεωρείται πλέον το κλειδί της υπόθεσης. Λόγω της κατάστασης στην οποία βρισκόταν η σορός, πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί ελεγχόμενα η διαδικασία απόψυξης και στη συνέχεια να πραγματοποιηθεί η νεκροψία-νεκροτομή.

Κατά την πρώτη εξωτερική εξέταση δεν διαπιστώθηκαν εμφανή σημάδια τραυματισμού. Αυτό, όμως, δεν αρκεί για να επιβεβαιωθεί ο ισχυρισμός περί φυσικού θανάτου, καθώς η πολύχρονη παραμονή σε συνθήκες κατάψυξης δυσκολεύει σημαντικά την αξιολόγηση των ευρημάτων.

Οι ιατροδικαστές θα επιχειρήσουν να προσδιορίσουν:

την αιτία θανάτου,

το κατά προσέγγιση χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει,

την ύπαρξη πιθανών κακώσεων ή άλλων παθολογικών ευρημάτων,

και κατά πόσο η κατάσταση της σορού συμφωνεί με όσα ισχυρίζεται ο 55χρονος.

Οι κατηγορίες και η εισαγγελική συνέχεια

Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για:

ψευδή κατάθεση,

απάτη κατ’ εξακολούθηση,

παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε ότι ο συλληφθείς απέκρυψε από τις Αρχές τον θάνατο του πατέρα του, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή του. Οδηγείται ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών Αρχών, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική εξέταση, το βασικό ερώτημα παραμένει ανοιχτό: αν ο 90χρονος πέθανε πράγματι από φυσικά αίτια, όπως ισχυρίζεται ο γιος του, και πόσα χρόνια βρισκόταν τελικά η σορός μέσα στον καταψύκτη.